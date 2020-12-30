Son dakika haberi: Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Son dakika Süper Lig haberleri... Süper Lig'de 2021 yılının ilk haftası 16. hafta ile başlayacak. 2 Aralık Cumartesi günü BB Erzurumspor - Gaziantep FK ile Sivasspor - Denizlispor maçlarıyla start alacak Süper Lig'in 16. haftası için Türkiye Futbol Federasyon hakemleri açıkladı.
İŞTE 16. HAFTANIN HAKEMLERİ
BB Erzurumspor - Gaziantep FK: Tugay Kaan Numanoğlu
Sivasspor - Denizlispor: Erkan Özdamar
Alanyaspor - Başakşehir: Mete Kalkavan
Ankaragücü - Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan
Hatayspor - Konyaspor: Alper Ulusoy
Galatasaray - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa
Karagümrük - Trabzonspor: Ali Palabıyık
Kayserispor - Beşiktaş: Fırat Aydınus
Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halis Özkahya