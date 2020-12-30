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Son dakika haberi: 'de haftanın hakemleri açıklandı!

Son dakika haberleri... Süper Lig'de 2021 yılının ilk haftası 16. hafta ile başlayacak. 2 Aralık Cumartesi günü BB Erzurumspor - Gaziantep FK ile - Denizlispor maçlarıyla start alacak Süper Lig'in 16. haftası için hakemleri açıkladı.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 13:10 Son Güncelleme: 30.12.2020 13:11 ABONE OL
Son dakika haberi: Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Son dakika Süper Lig haberleri... Süper Lig'de 2021 yılının ilk haftası 16. hafta ile başlayacak. 2 Aralık Cumartesi günü BB Erzurumspor - Gaziantep FK ile Sivasspor - Denizlispor maçlarıyla start alacak Süper Lig'in 16. haftası için Türkiye Futbol Federasyon hakemleri açıkladı.

İŞTE 16. HAFTANIN HAKEMLERİ
BB Erzurumspor - Gaziantep FK: Tugay Kaan Numanoğlu
Sivasspor - Denizlispor: Erkan Özdamar
Alanyaspor - Başakşehir: Mete Kalkavan
Ankaragücü - Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan
Hatayspor - Konyaspor: Alper Ulusoy
Galatasaray - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa
Karagümrük - Trabzonspor: Ali Palabıyık
Kayserispor - Beşiktaş: Fırat Aydınus
Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halis Özkahya

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Son dakika haberi: Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
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