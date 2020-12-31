Fenerbahçe'ye Yunan stoper! Pelkas'ın eski takım arkadaşı...

Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemi için hayli hareketli bir döneme giriyor. Sarı-lacivertliler özellikle kanat oyuncusu ve stoper konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Lemos ve Tisserand'ın fazlasıyla bireysel hata yapması ve kaybedilen puanlarda başrol oynaması yönetimi harekete geçirdi. Kanarya, stoper bölgesine takviye yapmak için kolları sıvadı.