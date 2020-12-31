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'ye Yunan stoper! Pelkas'ın eski takım arkadaşı...

'e 18 ile başlayan ve çok iddialı bir takım kuran , ligin geride kalan diliminde oyun olarak beklentilerin altında kaldı. Özellikle savunma bölgesinde yapılan hatalardan dolayı puan kayıpları yaşayan sarı-lacivertlilerde yeni transferler Lemos ve Tisserand eleştirilerin hedefindeki isimler. , 2 savunmacıdan da memnun değil ve ocak ayında 1 stoper alınmasını istedi. Sportif direktör , Pelkas'ın eski takım arkadaşı olan için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 07:08 Son Güncelleme: 31.12.2020 07:09 ABONE OL
Fenerbahçe'ye Yunan stoper! Pelkas'ın eski takım arkadaşı...

, ocak ayı dönemi için hayli hareketli bir döneme giriyor. Sarı-lacivertliler özellikle kanat oyuncusu ve stoper konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Lemos ve Tisserand'ın fazlasıyla bireysel hata yapması ve kaybedilen puanlarda başrol oynaması yönetimi harekete geçirdi. Kanarya, stoper bölgesine takviye yapmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'ye Yunan stoper! Pelkas'ın eski takım arkadaşı...

Sportif direktör ve teknik direktör 'un defans için takip ettiği isimlerden birinin forması giyen ve Pelkas'ın eski takım arkadaşı olan olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'ye Yunan stoper! Pelkas'ın eski takım arkadaşı...

2000 doğumlu stoper için kulübüyle bonservis konusunda görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Fenerbahçe'ye Yunan stoper! Pelkas'ın eski takım arkadaşı...

'un 'nin istediği bir seviyede bonservis talep etmesi durumunda transferin gerçekleşme ihtimalinin hayli yüksek olduğu gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'ye Yunan stoper! Pelkas'ın eski takım arkadaşı...

20 yaşındaki oyuncu bu sezon 'ta düzenli olarak forma giyiyor. Genç yaşına rağmen sol ayaklı olması ve hayli soğukkanlı yapısıyla dikkat çeken Michailidis'in, Yunanistan 'nın gelecekteki savunma kurgusuna liderlik etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'ye Yunan stoper! Pelkas'ın eski takım arkadaşı...

Bulut'un onayından geçen Michailidis konusunda önümüzdeki hafta hayli sıcak gelişmelere gebe...

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Fenerbahçe'ye Yunan stoper! Pelkas'ın eski takım arkadaşı...
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