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Helal olsun

L’Equipe, 2020’nin en iyi kadrosunu açıkladı. Lille forması giyen 136 puanla en iyi sağ bek seçilip, 8 ’linin arasında kendine yer buldu

Giriş Tarihi: 31.12.2020 ABONE OL
Helal olsun Zeki Çelik
Fransa basınının önde gelen gazetesi L'Equipe, her sene düzenli olarak yayınladığı Ligue 1'de yılın en iyi 11'i listesini 2021'e bir gün kala duyurdu. Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, 8 PSG'linin yer aldığı listeye, farklı takımdan giren 3 oyuncudan biri oldu. 23 yaşındaki futbolcu, Fransız okuyuculardan 136 puan alarak en iyi sağ bek seçilirken en yakın takipçisi Traore 113 puanda kaldı. Lille'de oynayan forvet Burak Yılmaz 188 puanla kendi pozisyonunda 5, orta sahada görev yapan Yusuf Yazıcı, 199 puanla 6. tercih olarak listede yer aldı. Zeki bu sezon takımıyla Ligue 1'de 13 maça çıkarken 1 gol, 1 asistle oynadı. Geçen sezon 23 lig mücadelesinde 2 asistle takımına katkı vermişti.

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Helal olsun Zeki Çelik
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