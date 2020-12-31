Helal olsun Zeki Çelik

L’Equipe, 2020’nin en iyi kadrosunu açıkladı. Lille forması giyen Zeki Çelik 136 puanla en iyi sağ bek seçilip, 8 PSG’linin arasında kendine yer buldu
Giriş Tarihi: 31.12.2020ABONE OL
Fransa basınının önde gelen gazetesi L'Equipe, her sene düzenli olarak yayınladığı Ligue 1'de yılın en iyi 11'i listesini 2021'e bir gün kala duyurdu. Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, 8 PSG'linin yer aldığı listeye, farklı takımdan giren 3 oyuncudanbiri oldu. 23 yaşındaki futbolcu, Fransız okuyuculardan 136puan alarak en iyi sağ bek seçilirkenen yakın takipçisi Traore 113puanda kaldı. Lille'de oynayan forvet Burak Yılmaz 188 puanlakendi pozisyonunda 5,orta sahada görev yapanYusuf Yazıcı, 199 puanla6. tercih olarak listede yer aldı. Zeki bu sezon takımıyla Ligue 1'de 13 maça çıkarken 1 gol, 1 asistle oynadı. Geçen sezon 23 lig mücadelesinde 2 asistle takımına katkı vermişti.