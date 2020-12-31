Son dakika haberi: Beşiktaş'ın Ocak planı hazır! Mandzukic ve Ljajic...

Transfer haberi: Beşiktaş'ta transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kala hareketlilik başladı. Siyah beyazlılar, ligde yakaladığı çıkışı sürdürmek ve sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kartal, özellikle forvet hattı için takviye yapmak istiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Larin'i kanat rotasyonunda kullanırken Aboubakar'ın yokluğunda bu bölgenin tek alternatifi Güven Yalçın. Siyah beyazlılar, Ocak ayı için kadroya katılacak yeni isimler kadar sezon boyunca takıma katkı veremeyen isimler için de planlarını hazırladı. İşte detaylar...
Devre arası transferinde kadrosuna bir santrfor katmak isteyen Beşiktaş, eski defterleri yeniden açtı.
Siyah-beyazlılar, sezon başında da istediği ancak anlaşma sağlayamadığı Mario Mandzukic ile tekrar görüşmelere başladı.
Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın temaslarını sıklaştırdığı kaydedildi.
Hırvat oyuncuya Beşiktaş'ın 1.5 milyon Euro maaş + bonuslar üzerinden bir sözleşme götüreceği kaydedildi.
Yaz döneminde 3 milyon Euro net maaşın yanı sıra imza parası ve bonuslar da isteyen dünyaca ünlü yıldızın bu kez taleplerini düşürmesi bekleniyor.
LJAJIC'İN MENAJERİ GÖRÜŞME ODASINDA
Beşiktaş'ın ocak ayında göndermek istediği Adem Ljajic'in menajeri kulübe davet edildi. Ljajic'ten yönetim bonservis elde etmek isterken, 29 yaşındaki futbolcuyla İtalya Serie A ekibi Genoa yakından ilgileniyor.
Yönetim, Ljajic'in menajeriyle yapacağı görüşmede kendisine kulüp bulmasını ve bonservis beklentisini iletecek.
Daha önce Suudi Arabistan, Rusya ve Japonya'dan aldığı teklifleri geri çeviren Boşnak asıllı oyuncunun bu kez zorluk çıkarması halinde, ocak ayında adı listeye yazılmayacak ve lisansı askıya alınacak.
2014-15 sezonunda Akhisarspor forması giyen Senegalli forvetin, Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve Siyah-Beyazlı kulüpten
resmi bir girişim beklediği iddia edildi.
Niasse, Beşiktaş'ın eski golcüsü Cenk Tosun ile Everton'da birlikte forma giymişti.