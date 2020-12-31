Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Beşiktaş'ın Ocak planı hazır! Mandzukic ve Ljajic...

Son dakika haberi: 'ın Ocak planı hazır! Mandzukic ve Ljajic...

Son dakika haberleri... 'de çıktığı son 10 maçtan 8 galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 2021 yılına ligde 'ın 1 puan arkasında ikinci olarak girmeyi garantiledi. yönetiminde sezon başına göre istikrar yakalayan ve üst sıralara tırmanan , gözünü ara transfer dönemine çevirdi. Siyah beyazlıların başarısındaki en önemli paylardan biri sezon başında Porto'dan kadroya katılan Aboubakar'ın. Ancak Beşiktaş'ta can sıkan durum Kamerunlu futbolcunun santrfor bölgesinden alternatifsiz olması. Süper Lig'in 15. haftasında oynanan FK maçında annesinin vefatı nedeniyle görev alamayan Aboubakar'ın yerine görev almıştı.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 07:00 Son Güncelleme: 31.12.2020 07:25 ABONE OL
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Mandzukic ve Ljajic planı! Ocak ayında...

haberi: 'ta transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kala hareketlilik başladı. Siyah beyazlılar, ligde yakaladığı çıkışı sürdürmek ve sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren , özellikle forvet hattı için takviye yapmak istiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü , Larin'i kanat rotasyonunda kullanırken Aboubakar'ın yokluğunda bu bölgenin tek alternatifi . Siyah beyazlılar, Ocak ayı için kadroya katılacak yeni isimler kadar sezon boyunca takıma katkı veremeyen isimler için de planlarını hazırladı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Mandzukic ve Ljajic planı! Ocak ayında...

Devre arası transferinde kadrosuna bir santrfor katmak isteyen , eski defterleri yeniden açtı.

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Mandzukic ve Ljajic planı! Ocak ayında...

Siyah-beyazlılar, sezon başında da istediği ancak anlaşma sağlayamadığı ile tekrar görüşmelere başladı.

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Mandzukic ve Ljajic planı! Ocak ayında...

Son olarak 'ın Al-Duhail takımında forma giyen ve temmuz ayından bu yana boşta olan 34 yaşındaki futbolcuya performansa dayalı sözleşme önermeyi planlayan , bu kez işi bitirmek istiyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Mandzukic ve Ljajic planı! Ocak ayında...

Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın temaslarını sıklaştırdığı kaydedildi.

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Mandzukic ve Ljajic planı! Ocak ayında...

Hırvat oyuncuya 'ın 1.5 milyon Euro maaş + bonuslar üzerinden bir sözleşme götüreceği kaydedildi.

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Mandzukic ve Ljajic planı! Ocak ayında...

Yaz döneminde 3 milyon Euro net maaşın yanı sıra imza parası ve bonuslar da isteyen dünyaca ünlü yıldızın bu kez taleplerini düşürmesi bekleniyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Mandzukic ve Ljajic planı! Ocak ayında...

34 yaşındaki oyuncu, Hırvat ile 86 maça çıkarken 33 kez rakip ağları sarstı.

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Mandzukic ve Ljajic planı! Ocak ayında...

LJAJIC'İN MENAJERİ GÖRÜŞME ODASINDA
'ın ocak ayında göndermek istediği Adem Ljajic'in menajeri kulübe davet edildi. Ljajic'ten yönetim bonservis elde etmek isterken, 29 yaşındaki futbolcuyla İtalya Serie A ekibi Genoa yakından ilgileniyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Mandzukic ve Ljajic planı! Ocak ayında...

Yönetim, Ljajic'in menajeriyle yapacağı görüşmede kendisine kulüp bulmasını ve bonservis beklentisini iletecek.

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Mandzukic ve Ljajic planı! Ocak ayında...

Daha önce , ve 'dan aldığı teklifleri geri çeviren Boşnak asıllı oyuncunun bu kez zorluk çıkarması halinde, ocak ayında adı listeye yazılmayacak ve lisansı askıya alınacak.

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Mandzukic ve Ljajic planı! Ocak ayında...

ile ilgili sürpriz iddiası… siyah-beyazlılar'ın everton'dan ayrılan ve 5 aydır kulüpsüz olan forvet oyuncusu oumar niasse ile ilgilendiği öne sürüldü.

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Mandzukic ve Ljajic planı! Ocak ayında...

2014-15 sezonunda Akhisarspor forması giyen Senegalli forvetin, Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve Siyah-Beyazlı kulüpten
resmi bir girişim beklediği iddia edildi.

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Mandzukic ve Ljajic planı! Ocak ayında...

Niasse, 'ın eski golcüsü Cenk Tosun ile Everton'da birlikte forma giymişti.

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Son dakika haberi: Beşiktaş'ın Ocak planı hazır! Mandzukic ve Ljajic...
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