Son dakika haberi: Beşiktaş'ın Ocak planı hazır! Mandzukic ve Ljajic...

Transfer haberi: Beşiktaş'ta transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kala hareketlilik başladı. Siyah beyazlılar, ligde yakaladığı çıkışı sürdürmek ve sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kartal, özellikle forvet hattı için takviye yapmak istiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Larin'i kanat rotasyonunda kullanırken Aboubakar'ın yokluğunda bu bölgenin tek alternatifi Güven Yalçın. Siyah beyazlılar, Ocak ayı için kadroya katılacak yeni isimler kadar sezon boyunca takıma katkı veremeyen isimler için de planlarını hazırladı. İşte detaylar...