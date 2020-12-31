Son dakika haberi: Galatasaray'dan forvet hamlesi! Diego Costa derken...

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına devam ederken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı takımda öncelik orta saha ve forvet transferi. 5 Ocak'ta başlayacak 2. transfer ve Tescil Dönemi'nde yapacağı birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılıların hücum hattına transfer yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Santrfor adaylarını belirleyen Cimbom'dan her an sürpriz bir hamle gelebilir.
15. haftada oynanan dev derbide Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor'un Gaziantep FK'ya yenilmesi sonrası liderliğe yükseldi.
2020 yılını zirvede bitirmesi kesinleşen sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda Akdeniz ekibiyle oynayacağı mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedeflerken, transfer için de çalışmalar hızlandı.
Sezon öncesi yaptığı transferlerle taraftarlara istediğini veremeyen Galatasaray'ın, şampiyonluk yarışında iddialı bir konuma gelinmesiyle birlikte hızlı bir transfer dönemi geçirmesi bekleniyor.
Bu doğrultuda başta stoper ve orta saha olmak üzere birkaç bölgeye takviye yapmayı planlayan yönetimin önceliklerinden biri de forvet transferi.
Sarı-kırmızılı kurmaylar, ocak ayında hem yüksek maliyeti hem de sakatlık sorunu nedeniyle Radamel Falcao'ya gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Adı sık sık ABD ve Meksika ekipleriyle anılan Kolombiyalı yıldızın devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.
Mbaye Diagne'nin de inişli çıkışlı performansı nedeniyle hücum hattını güçlendirmek isteyen ve bu bölge için adı Atletico Madrid'den ayrılan Diego Costa ile anılan sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
KASPER JUNKER İÇİN TEMAS KURULDU
Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray, Norveç Ligi'nde fırtınalar kopartan Kasper Junker'e yöneldi.
Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile de anılan Junker'e başka Türk takımlarının talip olduğu da kulübü tarafından açıklanmıştı.
NECATİ ATEŞ VE ÜMİT DAVALA İZLEDİ
Ocak 2020'de ülkesinin Horsens kulübünden 600 bin Euro'ya Norveç ekibi Bodo'ya geçen Junker'i, Necati Ateş ve Ümit Davala'nın izlediği de ortaya çıktı.
Scout ekibinin tavsiyesiyle masaya gelen Junker'i iki antrenörün de beğendiği ve onay verdiği kaydedildi.
Galatasaray'ın devre arasında sahip olduğu 40 milyon liralık bütçenin büyük kısmını Junker için harcayacağı aktarıldı.
KASPER JUNKER KİMDİR?
5 Mart 1994 tarihinde Danimarka'nın Vejle kentinde dünyaya gelen Kasper Junker; Vinding, Djursland ve Randers altyapılarında forma giymesinin ardından Randers ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Frederica ve Aaurhus takımlarında forma giymesinin ardından 2018 yılında 700 bin Euro'ya AC Horsens'e gönderilen Danimarkalı golcü, 2019'da Norveç'in Stabæk Fotball takımında kiralık olarak forma giydikten sonra Ocak 2020'de 600 bin Euro karşılığında Bodo/Glimt'in yolunu tuttu.
Junker, bu sezon takımıyla çıktığı 26 maçta gösterdiği 28 gol ve 11 asistle Norveç Ligi'ne damga vurdu.
Güncel piyasa değeri 700 bin Euro olan 26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2022'ye kadar devam ediyor.