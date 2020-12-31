Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Galatasaray'dan forvet hamlesi! Diego Costa derken...

Son dakika haberi: 'dan forvet hamlesi! derken...

Son dakika haberleri... 'de 2020 yılını lider olarak tamamlamayı garantileyen Galatasaray'da gündem forvet transferi. Sarı kırmızılı takımda 'nun sakatlıklarla boğuşması ve yüksek maaşı, Diagne'nin de istikrarsız ve disiplinsiz görüntüleri nedeniyle güven vermemesi, santrfor transferini zorunlu kılıyor. Sarı kırmızılı takımda öne çıkan isim ile yollarını ayıran ancak Cimbom beklenmedik bir hamle yapabilir.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 09:24 Son Güncelleme: 31.12.2020 09:40 ABONE OL
Son dakika haberi: Galatasaray'dan forvet hamlesi! Diego Costa derken...

'in 16. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak , bu maçın hazırlıklarına devam ederken bir yandan da çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı takımda öncelik orta saha ve forvet transferi. 5 Ocak'ta başlayacak 2. transfer ve Tescil Dönemi'nde yapacağı birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılıların hücum hattına transfer yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Santrfor adaylarını belirleyen Cimbom'dan her an sürpriz bir hamle gelebilir.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan forvet hamlesi! Diego Costa derken...

15. haftada oynanan dev derbide 'u 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor'un Gaziantep FK'ya yenilmesi sonrası liderliğe yükseldi.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan forvet hamlesi! Diego Costa derken...

2020 yılını zirvede bitirmesi kesinleşen sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda Akdeniz ekibiyle oynayacağı mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedeflerken, için de çalışmalar hızlandı.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan forvet hamlesi! Diego Costa derken...

Sezon öncesi yaptığı transferlerle taraftarlara istediğini veremeyen 'ın, şampiyonluk yarışında iddialı bir konuma gelinmesiyle birlikte hızlı bir dönemi geçirmesi bekleniyor.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan forvet hamlesi! Diego Costa derken...

Bu doğrultuda başta stoper ve orta saha olmak üzere birkaç bölgeye takviye yapmayı planlayan yönetimin önceliklerinden biri de forvet transferi.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan forvet hamlesi! Diego Costa derken...

Sarı-kırmızılı kurmaylar, ocak ayında hem yüksek maliyeti hem de sakatlık sorunu nedeniyle 'ya gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan forvet hamlesi! Diego Costa derken...

Adı sık sık ABD ve Meksika ekipleriyle anılan Kolombiyalı yıldızın devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan forvet hamlesi! Diego Costa derken...

Mbaye Diagne'nin de inişli çıkışlı performansı nedeniyle hücum hattını güçlendirmek isteyen ve bu bölge için adı 'den ayrılan ile anılan sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir iddiası ortaya atıldı.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan forvet hamlesi! Diego Costa derken...

KASPER JUNKER İÇİN TEMAS KURULDU

Fotomaç'ın haberine göre , 'nde fırtınalar kopartan 'e yöneldi.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan forvet hamlesi! Diego Costa derken...

/Glimt forması giyen 26 yaşındaki Danimarkalı golcü için temaslar kuruldu.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan forvet hamlesi! Diego Costa derken...

Geçtiğimiz günlerde ile de anılan Junker'e başka Türk takımlarının talip olduğu da kulübü tarafından açıklanmıştı.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan forvet hamlesi! Diego Costa derken...

NECATİ ATEŞ VE ÜMİT DAVALA İZLEDİ

Ocak 2020'de ülkesinin Horsens kulübünden 600 bin Euro'ya Norveç ekibi 'ya geçen Junker'i, Necati Ateş ve 'nın izlediği de ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan forvet hamlesi! Diego Costa derken...

Scout ekibinin tavsiyesiyle masaya gelen Junker'i iki antrenörün de beğendiği ve onay verdiği kaydedildi.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan forvet hamlesi! Diego Costa derken...

'ın devre arasında sahip olduğu 40 milyon liralık bütçenin büyük kısmını Junker için harcayacağı aktarıldı.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan forvet hamlesi! Diego Costa derken...

KASPER JUNKER KİMDİR?

5 Mart 1994 tarihinde Danimarka'nın Vejle kentinde dünyaya gelen ; Vinding, Djursland ve Randers altyapılarında forma giymesinin ardından Randers ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan forvet hamlesi! Diego Costa derken...

Frederica ve Aaurhus takımlarında forma giymesinin ardından 2018 yılında 700 bin Euro'ya AC Horsens'e gönderilen Danimarkalı golcü, 2019'da Norveç'in Stabæk Fotball takımında kiralık olarak forma giydikten sonra Ocak 2020'de 600 bin Euro karşılığında /Glimt'in yolunu tuttu.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan forvet hamlesi! Diego Costa derken...

Junker, bu sezon takımıyla çıktığı 26 maçta gösterdiği 28 gol ve 11 asistle 'ne damga vurdu.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan forvet hamlesi! Diego Costa derken...

Güncel piyasa değeri 700 bin Euro olan 26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2022'ye kadar devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlayacak? 31 Aralık 2020 Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'ın hamilelik pozlarına beğeni yağarken Gül Sunal'ın rahmetli eşine seslenişi herkesi duygulandırdı...
Tamer Karadağlı ile genç sevgilisi Iraz Yıldız böyle görüntülendi!
BİM 30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu tam liste: Bugün BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
SON DAKİKA | Bugün (31 Aralık) sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor? 4 günlük Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
Emekli Ocak zammı son dakika gelişmesi: 2021 en düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
SON DAKİKA HABERİ: Seren Serengil canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Programdan böyle ayrıldı
Asgari ücret ve AGİ zammı ile ilgili Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: 2021 AGİ ve Asgari Ücret zammı ne kadar oldu?
Bakanlık son dakika duyurdu: İşte 13 soruda sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının tüm detayları...
Ünlü fenomen Danla Bilic'e son dakika şoku! Kameramanı ifşa etmişti...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Galatasaray'dan forvet hamlesi! Diego Costa derken...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA