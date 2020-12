Son dakika haberi: Galatasaray'dan forvet hamlesi! Diego Costa derken...

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına devam ederken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı takımda öncelik orta saha ve forvet transferi. 5 Ocak'ta başlayacak 2. transfer ve Tescil Dönemi'nde yapacağı birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılıların hücum hattına transfer yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Santrfor adaylarını belirleyen Cimbom'dan her an sürpriz bir hamle gelebilir.