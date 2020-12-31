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haberi: Eski Trabzonsporlu Sörloth'un menajerinden Galatasaray'a yeni teklif! Yeni isim önerdi...

Galatasaray'dan transfer haberleri peş peşe geliyor. A Spor'un aktardığı son dakika gelişmesine göre Galatasaray, sezon başında Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Alexsander Sörloth'un menajeriyle bir araya geldi. İstanbul'daki sürpriz görüşmenin detayları da ortaya çıktı. Sörloth'un menajerinin İstanbul'a gelmesi beraberinde farklı iddiaların da konuşulmasına neden oldu. Kısa süre sonra menajerin gelişinin başka bir oyuncuyla ilgili olduğu ortaya çıktı! İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 09:28 Son Güncelleme: 31.12.2020 09:29 ABONE OL
Son dakika haberi: Eski Trabzonsporlu Sörloth'un menajerinden Galatasaray'a yeni teklif! Yeni isim önerdi...

Geçen sezon müthiç bir performans ortaya koyan Sörloth ve menajeriyle ilgili son dakika gelişmesini A Spor duyurdu. Trabzonspor, Sörloth'un boşluğunu Afobe ve Djaniny ile dolduramadı. Öte yandan golcü oyuncunun menajerinin İstanbul'a gelmesi sürpriz olarak nitelendirildi. Geçen sezon 49 maçta 33 gol atan futbolcunun adı transfer dedikodularına karıştı. Gerçek ise kısa süre sonra ortaya çıktı.


SON DAKİKA HABERİ: GALATASARAY SÖRLOTH'UN MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ MÜ? İŞTE DETAYLAR...

Almanya'da mutlu olmayan yıldız futbolcu için 'geri dönüyor' iddiaları ortaya atıldı ancak menajer Mike Kjolo'nun, elindeki diğer oyuncularla ilgili Süper Lig takımlarıyla masaya oturduğu öğrenildi.

SON DAKİKA... MENAJER HAKON EVJEN'İ ÖNERDİ!

Norveçli menajerin, İstanbul'dan ayrılmadan önce Galatasaraylı yöneticiler ile bir araya geldiği ve AZ Alkmaar'da oynayan ön libero Hakon Evjen'i teklif ettiği ifade edildi. Ancak Evjen'in şu aşamada sıcak bakılmadığı da gelen haberler arasında...

BEKLEME KARARI ALINDI

Galatasaraylı yöneticilerin, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunması nedeniyle Hakon Evjen'i beklemeye aldığı kaydedildi.

Kariyerine Mjølner'de başlayan Hakon Evjen, daha sonra Bodø/Glimt altyapısına transfer oldu. Burada gösterdiği performansla A takıma yükselen 20 yaşındaki orta saha, 1 Ocak 2020 tarihinde AZ Alkmaar'a transfer oldu.

AZ Alkmaar'da 13 resmi müsabakada görev alan Norveçli oyuncu, henüz gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Hakon Evjen ayrıca AZ Alkmaar U21 takımında ise 9 müsabakaya 1 gol 2 asist sığdırmayı başardı.

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Son dakika haberi: Eski Trabzonsporlu Sörloth'un menajerinden Galatasaray'a yeni teklif! Yeni isim önerdi...
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