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'de 2020'nin lideri Beşiktaş

'de 2019-2020 sezonunun ikinci devre maçları ile 2020-2021 sezonunda ilk 15 hafta müsabakalarının oynandığı 2020 yılında, Süper Lig'de 303 müsabaka yapıldı.

AA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 14:42 Son Güncelleme: 31.12.2020 14:50 ABONE OL
Süper Lig'de 2020'nin lideri Beşiktaş

Süper Lig'de 2020 yılında yapılan müsabakalarda 60 puan toplayan Beşiktaş, en başarılı ekip oldu.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ikinci devre maçları ile 2020-2021 sezonunda ilk 15 hafta müsabakalarının oynandığı 2020 yılında, Süper Lig'de 303 müsabaka yapıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanmaya başlandıktan sonra ertelenen müsabakalar daha sonra seyircisiz devam edildi.

Bu sene içinde oynanan maçların 223'ü bir takımın galibiyetiyle tamamlanırken, 80 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Bu karşılaşmalarda 833 gol atıldı.

EN BAŞARILI BEŞİKTAŞ
2020 yılı içinde 31 maça çıkan Beşiktaş, 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgiyle tamamladığı müsabakalarda topladığı 60 puanla en başarılı ekip olarak dikkati çekti.

Siyah-beyazlı ekibi 58 puanla Galatasaray, 55 puanla Aytemiz Alanyaspor ve 53 puanlı Trabzonspor takip etti.

Ligde iki sezon da yer alan ekipler içinde 25 puanda kalan Yukatel Denizlispor, 28 puanlı Yeni Malatyaspor ile 32'şer puanlı Hes Kablo Kayserispor ile MKE Ankaragücü en başarısız takımlar oldu.

Henüz 14 maça çıkan Atakaş Hatayspor, 24 puanlık performansıyla Yukatel Denizlispor'dan sadece 1 puan az topladı.

EN GOLCÜ TAKIM DA BEŞİKTAŞ
Beşiktaş'ın attığı 61 golle en golcü ekip konumunda olduğu 2020 yılında, Galatasaray ve Trabzonspor 57'şer, Aytemiz Alanyspor ile Medipol Başakşehir ise 54'er gole imza attı.

Ligin yeni ekipleri dışında en az gol atan ekip konumundaki Gençlerbirliği, 2020 yılında sadece 25 gol kaydetti.

EN GOLCÜ İSİM MAXİM
Takımların kendi kalelerine gönderdiği 16 golün dışında atılan 817 golde 276 ismin imzası bulunuyor.

Toplam 14 futbolcu iki farklı takımda gol sevinci yaşadı. 2020 yılı içinde 14 gol atan Gaziantep FK'den Alexandru Maxim en golcü isim olurken, Maxim'i 13 gole ulaşan Galatasaray ve Yeni Malatyaspor formaları giyen Adem Büyük, Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe'de mücadele eden Papiss Cisse, Medipol Başakşehir'den Edin Visca ve Çaykur Rizespor'dan Milan Skoda takip etti.

TAKIMLARIN PERFORMANSLARI
2020 yılında Süper Lig'de yer alan ekiplerin performansları şöyle:

Takımlar O G B M A Y P
Beşiktaş 31 19 3 9 61 37 60
Galatasaray 31 17 7 7 57 32 58
Aytemiz Alanyaspor 32 16 7 9 54 33 55
Trabzonspor 32 14 11 7 57 42 53
Medipol Başakşehir 31 15 7 9 54 41 52
Gaziantep FK 31 12 13 6 50 38 49
Fenerbahçe 31 14 6 11 51 45 48
Fraport TAV Antalyaspor 32 12 12 8 41 43 48
Kasımpaşa 32 13 8 11 45 47 47
İttifak Holding Konyaspor 31 10 10 11 39 42 40
Demir Grup Sivasspor 31 10 10 11 33 38 40
Göztepe 32 9 11 12 46 47 38
Çaykur Rizespor 31 9 7 15 41 52 34
Gençlerbirliği 31 9 6 16 25 47 33
MKE Ankaragücü 31 8 8 15 32 44 32
Hes Kablo Kayserispor 31 8 8 15 33 49 32
Yeni Malatyaspor 31 7 7 17 30 46 28
Yukatel Denizlispor 31 6 7 18 26 49 25
Atakaş Hatayspor 14 7 3 4 20 16 24
Fatih Karagümrük 14 5 6 3 23 17 21
B.B. Erzurumspor 15 3 3 9 15 28 12

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Süper Lig'de 2020'nin lideri Beşiktaş
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