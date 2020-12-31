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2020’yi lider kapatsa da döneminde hareketli günler yaşayacak. Falcao ve Diagne'yi satarsa 'nın peşine düşecek olan Cimbom, Aytaç'ın yanına bir orta saha daha ekleyecek. Luyindama ve Marcao için ise 10 milyon Euro üstü teklif beklenecek. Muslera'nın dönüşü ile de kalede 'in eli daha da güçlenecek

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 31.12.2020 ABONE OL
Yeni yıla yeni Galatasaray
2021'e lider giren Galatasaray sezonu şampiyonlukla tamamlamak için düğmeye bastı ve ara transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılı kulüpte hareketli geçecek ocak ayında beklenen gelişmeler şunlar:
1- Transferde öncelik orta sahaya verildi. Bu bölgeye en az 2 takviye düşünülüyor ve bu isimlerden birinin Aytaç Kara olması kesinleşti. Kasımpaşa ile sözleşmesini feshedecek Aytaç'a bonservis ücreti ödenmeyecek.
2- Dolu olan yabancı kontenjanını açma adına performansı yetersiz bulunan Etebo ile yollar ayrılacak, Jesse Sekidika düzenli forma giyeceği bir takıma kiralanacak.
3- Etebo ve Sekidika yerine eski oyuncuları Seri ve Onyekuru'yu düşünen Galatasaray, Fulham ve Monaco ile uygun mali koşullarda anlaşma zemini arayacak.
4- Forvet transferi Falcao ve Diagne'nin durumuna bağlı. İki oyuncuyu da elden çıkarmaya hazır olan sarı- kırmızılıların listesindeki isim bir başka dünya yıldızı Diego Costa.
5- Marcao ve Luyindama için tok satıcıyı oynayacak Galatasaray, 10 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak.
6- Ligin en az gol (10) yiyen takımı olan sarı-kırmızılılar, sezonun ikinci yarısında 1 numarası Muslera'ya da kavuşacak ve kalesi emin ellerde olacak.

2021'İN HEDEFİ KARA KARTAL
Kupasız tamamlanan 2020'de Galatasaray'ın tesellisi deplasmanlardaki zaferler oldu. Kadıköy'de 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi yenen sarı-kırmızılılar, Başakşehir'i deplasmanda 5 sene sonra yenerken, Trabzonspor'u da yeni stadında ilk kez mağlup etti. 2016'da yeniden açılan Vodafone Park'ta hiç kazanamayan Aslan, hedefini de 17 Ocak'taki Beşiktaş derbisi olarak belirledi.

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