Yeni yıla yeni Galatasaray

2021'e lider giren Galatasaray sezonu şampiyonlukla tamamlamak için düğmeye bastı veSarı-kırmızılı kulüpte hareketli geçecek ocak ayında beklenen gelişmeler şunlar:Transferde öncelik orta sahaya verildi.Kasımpaşa ile sözleşmesini feshedecek Aytaç'a bonservis ücreti ödenmeyecek.Dolu olan yabancı kontenjanını açma adınaJesse Sekidika düzenli forma giyeceği bir takıma kiralanacak.Etebove Sekidika yerine eski oyuncularıdüşünenForvet transferiİki oyuncuyu da elden çıkarmaya hazır olan sarı- kırmızılıların listesindeki isim bir başka dünya yıldızı Diego Costa.Marcaove Luyindama için tok satıcıyı oynayacak Galatasaray,Ligin en az gol (10) yiyen takımı olan sarı-kırmızılılar, sezonun ikinci yarısında 1 numarası Muslera'ya da kavuşacak ve kalesi emin ellerde olacak.Kupasız tamamlanan 2020'de Galatasaray'ın tesellisi deplasmanlardaki zaferler oldu. Kadıköy'de 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi yenen sarı-kırmızılılar, Başakşehir'i deplasmanda 5 sene sonra yenerken, Trabzonspor'u da yeni stadında ilk kez mağlup etti. 2016'da yeniden açılan Vodafone Park'ta hiç kazanamayan Aslan, hedefini de 17 Ocak'taki Beşiktaş derbisi olarak belirledi.