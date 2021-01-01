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Son dakika transfer haberi: 6 futbolcuya yol göründü!

Son dakika haberleri... Trabzonspor'da gidecek-kalacak isimler artık netleşiyor. Yönetim, ’nin listesine göre , , , , ve ile masaya oturacak. Bonservis kazanılırsa transfer bütçesi de yükselecek. Deneyimli teknik adam, devre arasında gönderilecek oyunculardan elde edilen bütçeyle ikinci yarıya iddialı bir kadro kurmak istiyor. İşte Trabzonspor'da yaşanan son transfer gelişmeleri....

Giriş Tarihi: 1.1.2021 ABONE OL
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: 6 futbolcuya yol göründü!

Trabzonspor, 2021'de takımda büyük bir değişime gidecek… 5 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde Campi, Hosseini, Diabate, Afobe, Plaza ve Bilal topun ağzındaki isimler. Teknik direktör Abdullah Avcı, yönetim ile yapacağı görüşme sonrasında isteklerini iletecek ve sonrasında da ikinci yarı için planlamalarına başlayacak. Bordo-mavililer, mali yapı ve limitler nedeniyle dar bütçe ile hareket edecek.



ÖNCELİK KARAGÜMRÜK'TE

Elindeki isimlerden bonservis geliri kazanmak isteyen yönetim, gidecek oyunculara göre de transfer rotasını çizecek. Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak'ta Fatih Karagümrük karşısına çıkacak olan Karadeniz ekibi, bu karşılaşmanın ardından transfer çalışmalarında vites yükseltecek ve ara tatil olmaması nedeniyle hemen hamlelerini yapacak.



SON GÖZDE ÖZDEMİR

Trabzonspor'da ara transferde en önemli hedef Berat Özdemir... Bu sezon Gençlerbirliği formasıyla yıldızı parlayan genç oyuncu için çok sayıda kulüp kapıda bekliyor. Ancak Karadeniz ekibi, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için öncelikli olarak bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

BİR GÖRÜŞ / İSKENDER GÜNEN

AZ AMA ÖZ TRANSFER!

Önce gerçeği belirtmek gerek. Bu sadece bugünün sorunu değil. Geçen yıllar da göz önüne alındığında yabancı transferinde Trabzonspor, en başarısız takımlardan birisi. Geçtiğimiz yıl başkan Ahmet Ağaoğlu, her konuşmasında Sörloth'tan söz etti. Ama kimse 'Peki ya diğerleri' diye bir soru yöneltmedi. Bu yıl da sezon başı transferlerinin ne kadar yetersiz olduklarını gördük. Pandemi yüzünden kulüplerin içinde bulunduğu mali tablo göz önüne getirildiğinde yine gerekli yeterlilikte transferlerin yapılabilmesi kolay gözükmemekte. Onun için bu kadroyla gidebilecekleri yere kadar gitmeleri ve çok oyuncu transferinden vazgeçerek en az 2 kaliteli ismi transfer etmeleri çok daha doğru tercih olur.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberi: 6 futbolcuya yol göründü!
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