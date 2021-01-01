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Galatasaraylı futbolcular, Elabdellaoui'yi hastanede ziyaret etti

Son dakika haberleri.... Teknik direktör 'in ardından Galatasaraylı futbolcular, yeni yıl kutlamaları sırasında elinde havai fişek patladığı için tedavi altına alınan ve gözünden yaralanan takım arkadaşları Elabdellaoui'yi ziyaret etti.

AA
Giriş Tarihi: 1.1.2021 21:43 Son Güncelleme: 1.1.2021 21:45 ABONE OL
Galatasaraylı futbolcular, Omar Elabdellaoui'yi hastanede ziyaret etti

Galatasaraylı futbolcular, yeni yıl kutlamaları sırasında elinde havai fişek patladığı için tedavi altına alınan takım arkadaşları Omar Elabdellaoui'yi ziyaret etti.

Süper Lig'in 16. haftasında yarın Türk Telekom Stadı'nda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacakları maç öncesi son antrenmanı yapan sarı-kırmızılı futbolcular, idmandan sonra takım arkadaşlarına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ulus'taki Liv Hospital'a ayrı ayrı gelen oyuncular, tedavi gören Norveçli futbolcuya moral verdi. Futbolcuların yanı sıra teknik ekipten Levent Şahin, Fadıl Koşutan ile kulüp personelleri de 29 yaşındaki sağ beke geçmiş olsun dileklerini iletti.

GALATASARAY, ANTALYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi. Ana bölümünde taktik çalışmanın yapıldığı antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdiği aktarıldı.

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Galatasaraylı futbolcular, Omar Elabdellaoui'yi hastanede ziyaret etti
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