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evinde hata yapmadı!

17. hafta karşılaşmasında , 'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla, ligde 2 maç eksiği bulunan puanını 30'a yükseltirken, Aston Villa, 26 puanda kaldı.

AA
Giriş Tarihi: 2.1.2021 02:31 ABONE OL
Manchester United evinde hata yapmadı!

İngiltere Premier Lig 17. hafta karşılaşmasında Manchester United, Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti.

Manchester United, Old Trafford Stadı'nda konuk ettiği Aston Villa'ya karşı Anthony Martial'ın 40. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı:1-0

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Aston Villa, 58. dakikada Bertrand Traoren'in attığı golle eşitliği sağladı:1-1

Ev sahibi takım, 61. dakikada Bruno Fernandes'in penaltı golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, ligde 2 maç eksiği bulunan Manchester United puanını 30'a yükseltirken, Aston Villa, 26 puanda kaldı.

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Manchester United evinde hata yapmadı!
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