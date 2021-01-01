Premier Lig dur-du-ru-la-maz!

Dünyanın en çok izlenen liginde ortalık karıştı. Oyuncuların dikkatsizliği pahalıya mal olacak gibi duruyor.önceki gün de Tottenham-Fulham maçı, karşılaşmanın başlamasına 4 saat kala, konuk takımdaki pozitif vakaların sahaya çıkmalarına engel teşkil edecek hale gelmesi ile iptal edildi. Bu ertelemeler sonrasında da ligin nasıl süreceği tartışılmaya başlandı. Fikstürün sıkışmasının ardından gözler 2021 yılı programına çevrilirken, sadece 3 hafta arasının boş olması bu planların da boşa çıkmasına neden oldu.