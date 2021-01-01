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dur-du-ru-la-maz!

- ile - maçlarının ertelenmesinin ardından Ada’da fikstür tartışmaları başladı

Giriş Tarihi: 1.1.2021 ABONE OL
Premier Lig dur-du-ru-la-maz!
Dünyanın en çok izlenen liginde ortalık karıştı. Oyuncuların dikkatsizliği pahalıya mal olacak gibi duruyor. Manchester City'de Kovid-19 nedeniyle kulübün tesisleri kapatılırken, önceki gün de Tottenham-Fulham maçı, karşılaşmanın başlamasına 4 saat kala, konuk takımdaki pozitif vakaların sahaya çıkmalarına engel teşkil edecek hale gelmesi ile iptal edildi. Bu ertelemeler sonrasında da ligin nasıl süreceği tartışılmaya başlandı. Fikstürün sıkışmasının ardından gözler 2021 yılı programına çevrilirken, sadece 3 hafta arasının boş olması bu planların da boşa çıkmasına neden oldu. Premier Lig yönetimi ligin durdurulmasının imkânsız olduğunu açıklarken, ertelenen maçların da en uygun zamanda oynanacağını duyurdu.

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Premier Lig dur-du-ru-la-maz!
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