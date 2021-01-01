Sesi yükseltmek kolay derdimiz sözü yükseltmek

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürürken, çalışmayı takip edenbasına açıklamalarda bulundu. İşte satır başları: Sesi yükseltmek çok kolay, derdimiz sözü yükseltmek. Biz gerçeği konuşmaktan geri durmayacağız ama sesimiz yükseliyor diye de herkes bizi dinlesin sevdamız yok.BIZ her şeyi saha içinde başarmaya çalışacağız.Biz takımımızın gücüne güveniyoruz. Bu yüzden saha içinde kalmaya devam etmek istiyoruz.ama gerekirse konuşmayı biliriz. Bunu değiştirmek zorundayız.Belözoğlu, ocak ayındaki yoğun maç temposunu rahatlıkla kaldırabileceklerini söyledi. Bu arada Sosa takımla çalışmalara başlarken, Gökhan, Tolga, Ferdi, Sinan, Thiam, Novak ve Lemos salonda çalıştı.BELÖZOĞLU, Arjantinli Diego Perotti'nin sözleşmesinin Fenerbahçe açısından çok başarılı olduğunu anlatıp, "Para kendi paramız değil, Fenerbahçe'nin parası. Bir liranın dışarı gitmesinden rahatsız oluruz.Fenerbahçe için yük olmayacak bir sözleşme" değerlendirmesinde bulundu.EMRE Belözoğlu, TFF'nin kulüplere bildirdiği limitlerde artıda olduklarını dile getirip şunları söyledi: "Ufak bir hareket alanımız var. Fakat sene sonuna doğru futbolculara olan yükümlülükler artacak. Onun sonunda eksiye dönebiliriz. Bunları hesaplayıp adım atacağız. Kadronun yeterli olduğunu düşünüyoruz ama duruma göre hoca ile görüşüp transfer yapabiliriz."