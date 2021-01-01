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Sesi yükseltmek kolay derdimiz sözü yükseltmek

Sadece saha içine odaklandıklarını, saha dışında ses yükselterek başarıya gitmek gibi bir düşünceye sahip olmadıklarını belirten , taraftarlara ocak için transfer müjdesi de verdi

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 1.1.2021 ABONE OL
Sesi yükseltmek kolay derdimiz sözü yükseltmek
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürürken, çalışmayı takip eden sportif direktör Emre Belözoğlu basına açıklamalarda bulundu. İşte satır başları: Sesi yükseltmek çok kolay, derdimiz sözü yükseltmek. Biz gerçeği konuşmaktan geri durmayacağız ama sesimiz yükseliyor diye de herkes bizi dinlesin sevdamız yok. Vakti geldiğinde konuşmaktan geri durmayız. Camianın haklarını sonuna kadar savunuruz.

SAHA İÇİNDE KALACAĞIZ
BIZ her şeyi saha içinde başarmaya çalışacağız. Futbolu da bizi de saha dışına çıkarmaya çalışıyorlar. Biz takımımızın gücüne güveniyoruz. Bu yüzden saha içinde kalmaya devam etmek istiyoruz. Biz hiçbir rakibimizin maçından sonra verilen kararlar hakkında konuşmadık ama gerekirse konuşmayı biliriz. Bunu değiştirmek zorundayız. Biz 105'e 60'ın (saha ölçüsü) içinde kalmakta kararlıyız.

'TEMPOYA HAZIRIZ'
Belözoğlu, ocak ayındaki yoğun maç temposunu rahatlıkla kaldırabileceklerini söyledi. Bu arada Sosa takımla çalışmalara başlarken, Gökhan, Tolga, Ferdi, Sinan, Thiam, Novak ve Lemos salonda çalıştı.

PEROTTİ YÜK OLMAYACAK
BELÖZOĞLU, Arjantinli Diego Perotti'nin sözleşmesinin Fenerbahçe açısından çok başarılı olduğunu anlatıp, "Para kendi paramız değil, Fenerbahçe'nin parası. Bir liranın dışarı gitmesinden rahatsız oluruz. Garanti ücreti çok düşük. Biz karşılıklı olarak maç oynadıkça Roma'ya bir ücret ödüyoruz. Sabit ücreti hakikaten cüzi miktarda. Kulübün haklarını koruyacak şekilde, güvene dayalı bir anlaşma yapıldı. Fenerbahçe için yük olmayacak bir sözleşme" değerlendirmesinde bulundu.

LİMİTTE ARTIDAYIZ
EMRE Belözoğlu, TFF'nin kulüplere bildirdiği limitlerde artıda olduklarını dile getirip şunları söyledi: "Ufak bir hareket alanımız var. Fakat sene sonuna doğru futbolculara olan yükümlülükler artacak. Onun sonunda eksiye dönebiliriz. Bunları hesaplayıp adım atacağız. Kadronun yeterli olduğunu düşünüyoruz ama duruma göre hoca ile görüşüp transfer yapabiliriz."

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Sesi yükseltmek kolay derdimiz sözü yükseltmek
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