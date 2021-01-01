Sesi yükseltmek kolay derdimiz sözü yükseltmek

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürürken, çalışmayı takip eden sportif direktör EmreBelözoğlu basına açıklamalarda bulundu. İşte satır başları: Sesi yükseltmek çok kolay, derdimiz sözü yükseltmek. Biz gerçeği konuşmaktan geri durmayacağız ama sesimiz yükseliyor diye de herkes bizi dinlesin sevdamız yok. Vakti geldiğinde konuşmaktangeri durmayız.Camianın haklarını sonunakadar savunuruz.
SAHA İÇİNDE KALACAĞIZ
BIZ her şeyi saha içinde başarmaya çalışacağız. Futboluda bizi de saha dışınaçıkarmaya çalışıyorlar. Biz takımımızın gücüne güveniyoruz. Bu yüzden saha içinde kalmaya devam etmek istiyoruz. Biz hiçbir rakibimizinmaçından sonraverilen kararlar hakkındakonuşmadık ama gerekirse konuşmayı biliriz. Bunu değiştirmek zorundayız. Biz 105'e60'ın (saha ölçüsü) içindekalmakta kararlıyız.
'TEMPOYA HAZIRIZ'
Belözoğlu, ocak ayındaki yoğun maç temposunu rahatlıkla kaldırabileceklerini söyledi. Bu arada Sosa takımla çalışmalara başlarken, Gökhan, Tolga, Ferdi, Sinan, Thiam, Novak ve Lemos salonda çalıştı.
PEROTTİ YÜK OLMAYACAK
BELÖZOĞLU, Arjantinli Diego Perotti'nin sözleşmesinin Fenerbahçe açısından çok başarılı olduğunu anlatıp, "Para kendi paramız değil, Fenerbahçe'nin parası. Bir liranın dışarı gitmesinden rahatsız oluruz. Garanti ücreti çok düşük.Biz karşılıklı olarak maç oynadıkçaRoma'ya bir ücret ödüyoruz.Sabit ücreti hakikatencüzi miktarda. Kulübün haklarınıkoruyacak şekilde, güvenedayalı bir anlaşma yapıldı. Fenerbahçe için yük olmayacak bir sözleşme" değerlendirmesinde bulundu.
LİMİTTE ARTIDAYIZ
EMRE Belözoğlu, TFF'nin kulüplere bildirdiği limitlerde artıda olduklarını dile getirip şunları söyledi: "Ufak bir hareket alanımız var. Fakat sene sonuna doğru futbolculara olan yükümlülükler artacak. Onun sonunda eksiye dönebiliriz. Bunları hesaplayıp adım atacağız. Kadronun yeterli olduğunu düşünüyoruz ama duruma göre hoca ile görüşüp transfer yapabiliriz."