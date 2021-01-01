Son dakika: Babel'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! Flaş benzetme

"KARİYERİMİN TEK HATASI..."

"Kariyerimde pişman olduğum tek bir an var. Hoffenheim'a transfer olmak belki de çok iyi bir fikir değildi. Şimdi bakınca, hayalkırıklığı bir hamleydi. Ayrıca, Hollanda Milli Takımı'ndan da o süreçte koptum. Ajax'ta oynadım ve ligi domine eden bir takımdı. Liverpool da aynı şekilde sürekli kazanmaya oynayan bir takımdı. Hoffenheim'a gittim ve ligde 10-12 arasında gidip geldik. 1 maç kazanan, sonra 3 maç kaybeden bir takımdı. Kazanınca mutlu oluyorduk. Ancak, ortam beni şok etti. Kariyerimde ilk kez bu kadar üst üste maç kaybediyordum. Liverpool ve Ajax'ta kaybedince manşetlere çıkıyordun, spot ışıkları üzerinde oluyordu. Hoffenheim'da ise hiçbir şey olmuyordu."