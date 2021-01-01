Son dakika: Babel'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! Flaş benzetme

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Son dakika: 'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! Flaş benzetme

Son dakika... 'de özellikle formasıyla adından söz ettiren ancak daha sonra 'da beklentilerin altında kalan , açıklamalarda bulundu. Hollandalı oyuncu kariyerine dair konuşurken, , Galatasaray ve Beşiktaş için flaş benzetmeler yaptı. Deneyimli oyuncunun Beşiktaş hakkındaki sözleri ise siyah-beyazlı taraftarları kızdıracak cinsten. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.1.2021 18:20 Son Güncelleme: 1.1.2021 18:21 ABONE OL
Babel'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! Flaş benzetme

formasıyla beklentileri karşılayamayan , koronavirüsün de etkisiyle ligin geride kalan diliminde etkili bir grafik çizemedi. Devre arasında kiralanması gündemde olan Hollandalı futbolcu, kariyerine dair değerlendirmelerde bulundu. 34 yaşındaki yıldız ismin 'ı Galatasaray ve 'nin gerisinde görmesi ise tepkilere neden oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi Hollanda'da en çok şampiyonluğu bulunan (34) ve 'ye(24) benzeten , Beşiktaş için ise (15) örneğini verdi.

Babel'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! Flaş benzetme

Babel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Menajerim , beni Liverpool seninle ilgileniyor diyerek aradı. 'ın istediği o dönem için yüksek bedeli de ödemeye razılardı. 1 hafta içerisinde bu transfer gerçekleşti. Hayatımda ilk kez kendi başıma kaldım. Sadece 20 yaşındaydım. , Liverpool'da 1 yıl boyunca benimle ilgilendi. Bana çok yardımcı oldu. Dirk Kuyt çok iyi biridir. Bana hep yardımcı oldu.

Babel'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! Flaş benzetme

"Liverpool'daki 4 yıllık kariyerimde en uzun süre ile çalıştım. ve 'nde harika maçlar oynadım. 'a karşı 'da galibiyet golünü attım. ile kısa bir süre geçirdim. Real Madrid'i içeride yendiğimiz 4-0'lık bir maç vardı."

Babel'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! Flaş benzetme

"KARİYERİMİN TEK HATASI..."

"Kariyerimde pişman olduğum tek bir an var. Hoffenheim'a transfer olmak belki de çok iyi bir fikir değildi. Şimdi bakınca, hayalkırıklığı bir hamleydi. Ayrıca, 'ndan da o süreçte koptum. 'ta oynadım ve ligi domine eden bir takımdı. Liverpool da aynı şekilde sürekli kazanmaya oynayan bir takımdı. Hoffenheim'a gittim ve ligde 10-12 arasında gidip geldik. 1 maç kazanan, sonra 3 maç kaybeden bir takımdı. Kazanınca mutlu oluyorduk. Ancak, ortam beni şok etti. Kariyerimde ilk kez bu kadar üst üste maç kaybediyordum. Liverpool ve Ajax'ta kaybedince manşetlere çıkıyordun, spot ışıkları üzerinde oluyordu. Hoffenheim'da ise hiçbir şey olmuyordu."

Babel'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! Flaş benzetme

"Serbest bir oyuncuydum ve Kasımpaşa'dan çok iyi bir transfer teklifi aldım. Harika bir macera olabilirdi. Takımda önemli bir rolüm olacaktı. Ayrıca, 'nı da artık aklımdan çıkarmıştım, kafam rahatlamıştı. İstanbul muhteşem bir şehir. Sosyal hayatı da harika."

Babel'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! Flaş benzetme

"İKİ BÜYÜK KULÜP VAR"

"Türkiye'de ve şampiyonluk için mücadele eden iki büyük takım; ve gibiler. ise daha çok gibi. Türk taraftarlar çok gürültülü, çok tutkulu ve çok ateşlidir. Ayrıca, çok duygusallar. En önemlisi Türkler çok saygılı insanlar"

Babel'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! Flaş benzetme

"Al-Ain'e transferim çok 'özel bir tecrübeydi. Yabancıları çok sevmiyorlar gibi bir hisse kapıldım. Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka gibi yerlerden göçmen gelen işçilerden bahsetmiyorum sadece. Kulüpte de yabancı oyuncular sevilmiyordu. Yerli oyunculara çok daha iyi davranılıyordu. Mesela akşam idmanları saat 6'da oluyorsa, yerli oyuncular 15 dakika geç gelirdi. Yabancı antrenörler bir şey diyemezdi. Çünkü, kontrol ve yetki onlarda değil şeyhlerdeydi. Yabancı oyunculardan biri buna sinirlendi ve açıklama yaptı. Hemen cezayı yedi. Yerli oyuncular ile yabancı oyunculara farklı kurallar koyuyorlardı. Gerçekten çok ilginçti."

Babel'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! Flaş benzetme

"İspanya'da, Deportivo La Coruna için oynadım ve kısa ama çok güzel bir maceraydı. Futbola geri döndüğümü hissettim. Form düzeyim tekrar arttı. Sonra 'tan bir teklif geldi."

Babel'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! Flaş benzetme

"'ta oynadığım 2 sezonun ardından Fulham'a gittim. Küme düşme hattındaydılar. Kümede kalmak için her şeyi deniyorlardı. Takımı tutabilirdim ve takıma tekrar mücadele ruhu verebilirdim. Yarım devrede 5 gol attım. Bence performansım çok iyiydi ama takım için yetmedi. Gollerimden birini Liverpool'a atmıştım. Çok garip bir duyguydu."

Babel'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! Flaş benzetme

"Tüm transferlerimde hep aynı şeyi yaparım. Bir kulübe imza atarken, o kulüpten nasıl ayrılacağımı da menajerim Haatrecht ile kararlaştırırız. İşler yolunda gitmezse diye bir B planınız olmalı, her zaman! Çoğum transferim bonservissiz gerçekleşti ve işler benim için iyi gitti. Burada 'i tebrik etmem gerekiyor." (Sporx)

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Son dakika: Babel'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! Flaş benzetme
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