Son dakika: Galatasaray'ın istediği Diego Costa da bu listede! 7 dev imza

Son dakika... Önümüzdeki günlerde futbol dünyasında yeniden transfer savaşları başlayacak. Süper Lig başta olmak üzere Avrupa'nın dev liglerinde imzalar peş peşe atılacak. Birçok yıldız takım değiştirecek. İngiliz basınından The Sun, ocak ayında dünya futbolunda bomba etkisi yaratacak 7 transferi derledi. Yaz transfer döneminde takımından ayrılmak istediğini ifade eden ancak Barcelona'nın bırakmaması üzerine ayrılığı sezon sonuna bırak Messi de bu listede yer aldı.
DELE ALLI: Tottenham'dan PSG'ye...
Bu sezon İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk hedefleyen Tottenham'da deneyimli hoca Mourinho ile Dele Alli'nin yıldızları bir türlü barışmadı. Portekizli çalıştırıcı ligin geri kalanında İngiliz oyuncuya sadece 4 maçta şans verdi. Takımda forma bulamayan 24 yaşındaki oyuncunun ocak ayında PSG'ye imza atabileceği yazıldı. Tottenham'ın eski hocası Pochettino'nun PSG'nin başına geçecek olması da bu transfer ihtimalini güçlendiriyor.
ISCO: Real Madrid'den Arsenal'e...
Zidane'ın yönetiminde Gareth Bale gibi bir sona doğru yaklaşan Isco, Premier Lig'e transfer olabilir. Bale ile yıldızı bir türlü barışmayan Fransız hoca, Isco'ya da şans vermiyor. İspanyol orta saha için Arsenal devrede.
MESSI: Barcelona'dan Manchester City'ye...
Barcelona ile Messi arasındaki bağlar sezon başında kopmuştu. Yıldız futbolcu ayrılmak istediğini açık açık dile getirmiş ancak kulübün izin vermemesi üzerine Barça'da kalmıştı. Haziran ayından sözleşmesi bitecek olan Arjantinli serbest kalmaya hazırlanıyor. Ancak bu ayrılık daha erken de olabilir. PSG ve Manchester City'nin oyuncusu sezon sonunda bonservissiz alabileceğini aktaran The Sun, iki takımdan birinin ise devre arasında transfere nokta koyabileceğini yazdı. Bu takımın ise İngiliz ekibi Manchester City olması gündemde.
DECLAN RICE: West Ham'dan Chelsea'ye...
Yaz transfer döneminde diğer tüm Premier Lig takımlarından daha fazla para harcayan Chelsea'nin ocak ayında da durmaya niyeti yok. Maviler'in genç teknik adamı Lampard, 21 yaşındaki savunma oyuncusunu alarak Kurt Zouma'nın savunmada yanına monte etmeyi planlıyor. Şampiyonlar Ligi faktörünü göz önünde bulunduran Chelsea, West Ham'ı ikna ederek bu transferi bitirebilir.
DIEGO COSTA: Atletico Madrid'den Arsenal'e...
Arsenal'in Isco'nun yanı sıra ilgilendiği bir başka isim ise Diego Costa. Atletico Madrid ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden İspanyol yıldız için Galatasaray da devrede. Falcao'yu göndererek yerine Costa'yı kadrosuna katmayı planlayan Cimbom'un zorlu bir rakibi var. İngilizlere göre Costa, Arsenal'e daha yakın.
ERIC GARCIA - Manchester City'den Barcelona'ya...
Barcelona, yaz transfer döneminden beri peşinde olduğu Garcia ile her konuda anlaştı. Manchester City'nin teklifini reddeden 20 yaşındaki futbolcu en geç sezon sonunda İspanyol ekibine katılacak. Ancak bu transfer devre arasında da noktalanabilir. City, oyuncu için Barcelona'da para kazanmayı hedefleyip ocak ayında transfere izin verebilir.