Son dakika: Galatasaray'ın istediği Diego Costa da bu listede! 7 dev imza

MESSI: Barcelona'dan Manchester City'ye...

Barcelona ile Messi arasındaki bağlar sezon başında kopmuştu. Yıldız futbolcu ayrılmak istediğini açık açık dile getirmiş ancak kulübün izin vermemesi üzerine Barça'da kalmıştı. Haziran ayından sözleşmesi bitecek olan Arjantinli serbest kalmaya hazırlanıyor. Ancak bu ayrılık daha erken de olabilir. PSG ve Manchester City'nin oyuncusu sezon sonunda bonservissiz alabileceğini aktaran The Sun, iki takımdan birinin ise devre arasında transfere nokta koyabileceğini yazdı. Bu takımın ise İngiliz ekibi Manchester City olması gündemde.