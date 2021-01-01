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Son dakika: 'ın istediği da bu listede! 7 dev imza

Son dakika... Transfer döneminin başlamasına günler kala birbirinden çarpıcı iddialar ortaya atılıyor. Yaz transfer dönemine göre daha sakin geçen kış transfer sezonu, bu kez büyük imzalara sahne olabilir. Takımlarında mutlu olmayan ve yeni bir maceraya atılmak isteyen yıldızlar ocak ayında futboluna damga vuracak hamleler yapacak. basınına göre ise önümüzdeki günlerde futbol dünyasını sarsacak olası 7 transfer var. temsilcisi ile ipleri koparan Arjantinli süper yıldız 'nin yanı sıra adı ile anılan da bu listede. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.1.2021 21:44 Son Güncelleme: 1.1.2021 21:46 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'ın istediği Diego Costa da bu listede! 7 dev imza

Son dakika... Önümüzdeki günlerde futbol dünyasında yeniden transfer savaşları başlayacak. başta olmak üzere 'nın dev liglerinde imzalar peş peşe atılacak. Birçok yıldız takım değiştirecek. basınından The Sun, ocak ayında dünya futbolunda bomba etkisi yaratacak 7 transferi derledi. Yaz transfer döneminde takımından ayrılmak istediğini ifade eden ancak 'nın bırakmaması üzerine ayrılığı sezon sonuna bırak de bu listede yer aldı.

Son dakika: Galatasaray'ın istediği Diego Costa da bu listede! 7 dev imza

DELE ALLI: Tottenham'dan PSG'ye...

Bu sezon İngiltere 'de şampiyonluk hedefleyen 'da deneyimli hoca ile 'nin yıldızları bir türlü barışmadı. Portekizli çalıştırıcı ligin geri kalanında oyuncuya sadece 4 maçta şans verdi. Takımda forma bulamayan 24 yaşındaki oyuncunun ocak ayında 'ye imza atabileceği yazıldı. Tottenham'ın eski hocası Pochettino'nun PSG'nin başına geçecek olması da bu transfer ihtimalini güçlendiriyor.

Son dakika: Galatasaray'ın istediği Diego Costa da bu listede! 7 dev imza

ISCO: Real Madrid'den Arsenal'e...

'ın yönetiminde gibi bir sona doğru yaklaşan Isco, 'e transfer olabilir. Bale ile yıldızı bir türlü barışmayan Fransız hoca, Isco'ya da şans vermiyor. orta saha için devrede.

Son dakika: Galatasaray'ın istediği Diego Costa da bu listede! 7 dev imza

MESSI: Barcelona'dan Manchester City'ye...

ile arasındaki bağlar sezon başında kopmuştu. Yıldız futbolcu ayrılmak istediğini açık açık dile getirmiş ancak kulübün izin vermemesi üzerine Barça'da kalmıştı. Haziran ayından sözleşmesi bitecek olan Arjantinli serbest kalmaya hazırlanıyor. Ancak bu ayrılık daha erken de olabilir. ve 'nin oyuncusu sezon sonunda bonservissiz alabileceğini aktaran The Sun, iki takımdan birinin ise devre arasında transfere nokta koyabileceğini yazdı. Bu takımın ise ekibi Manchester City olması gündemde.

Son dakika: Galatasaray'ın istediği Diego Costa da bu listede! 7 dev imza

ERIKSEN: Inter'den PSG'ye...

Pochettino'nun Fransız devi 'ye imza atmasının ardından önce 'yi ardından ise yine eski bir öğrencisi olan Eriksen'i takımına kazandıracağı ifade ediliyor. Bu imza da kış transfer döneminde gerçekleşebilir.

Son dakika: Galatasaray'ın istediği Diego Costa da bu listede! 7 dev imza

DECLAN RICE: West Ham'dan Chelsea'ye...

Yaz transfer döneminde diğer tüm takımlarından daha fazla para harcayan Chelsea'nin ocak ayında da durmaya niyeti yok. Maviler'in genç teknik adamı Lampard, 21 yaşındaki savunma oyuncusunu alarak Kurt Zouma'nın savunmada yanına monte etmeyi planlıyor. Şampiyonlar Ligi faktörünü göz önünde bulunduran Chelsea, West Ham'ı ikna ederek bu transferi bitirebilir.

Son dakika: Galatasaray'ın istediği Diego Costa da bu listede! 7 dev imza

DIEGO COSTA: Atletico Madrid'den Arsenal'e...

'in Isco'nun yanı sıra ilgilendiği bir başka isim ise . Atletico Madrid ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden yıldız için da devrede. Falcao'yu göndererek yerine Costa'yı kadrosuna katmayı planlayan Cimbom'un zorlu bir rakibi var. İngilizlere göre Costa, Arsenal'e daha yakın.

Son dakika: Galatasaray'ın istediği Diego Costa da bu listede! 7 dev imza

ERIC GARCIA - Manchester City'den Barcelona'ya...

, yaz transfer döneminden beri peşinde olduğu Garcia ile her konuda anlaştı. 'nin teklifini reddeden 20 yaşındaki futbolcu en geç sezon sonunda ekibine katılacak. Ancak bu transfer devre arasında da noktalanabilir. City, oyuncu için Barcelona'da para kazanmayı hedefleyip ocak ayında transfere izin verebilir.

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Son dakika: Galatasaray'ın istediği Diego Costa da bu listede! 7 dev imza
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