Ertelenen maçlar ne zaman oynanır? TFF Başkanı Özdemir’den Süper Lig ve alt liglere ilişkin son dakika açıklaması…

Geçtiğimiz Mart ayından bu yana ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs pandemisine ilişkin spor alanında da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından ertelenen maçlara ilişkin bugün önemli bir açıklama yapıldı. Özdemir, pek çok karşılaşmanın pandemi sebebiyle ertelendiğini dile getirerek söz konusu maçların oynanacağı tarihe ilişkin detaylar verdi. Bu gelişmeyle birlikte Süper Lig ve alt liglerde ertelenen maçlar ne zaman oynanır? Sorusu üzerinde araştırmalar yoğunlaştı.

SON DAKİKA: ERTELENEN MAÇLAR NE ZAMAN OYNANIR?

Süper Lig ve alt liglerde ertelenen maçların oynanacağı tarihe ilişkin detaylar ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarından son dakika detayları şöyle;