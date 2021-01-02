Bir gözü, daha fazla hasarlı

Norveçli oyuncunun tedavi sürecini anlatan doktoru, görme yetisinin zaman içinde değişebileceğini açıkladı
Giriş Tarihi: 2.1.2021ABONE OL
Omar'ın tedavi süreci ile ilgili olarak Liv Hospital'ın doktoru Prof. Dr. Vedat Kaya açıklamalarda bulundu. Oyuncunun durumunun ilk geldiği ana göre çok daha iyi olduğunu belirten Kaya, "Bir gözdedaha fazla olmak üzere 2 gözde de yaralanma söz konusuydu. Oluşan termal kimyasal bir travma. Göreceli olarak bir gözü, diğerine göre daha hasarlı. Önümüzdeki süreçte yapılacak işlemler medikal tedaviyle daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Butür yaralanmalarda ilerleyensüreçlerde müdahalelergerekebilir. Görme yetisi var ama ileriki dönem gidişat nasıl olur, bir şey söylemek bağlayıcı olur. Temizlik işlemi yaptık.Yüzeydeki materyalleri temizledik. Tıbben gereken işlemleri yaptık. 1 gün içerisinde büyük bir fark yarattık" ifadelerini kullandı.