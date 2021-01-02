Bir gözü, daha fazla hasarlı

Omar'ın tedavi süreci ile ilgili olarak Liv Hospital'ın doktoru Prof. Dr. Vedat Kaya açıklamalarda bulundu. Oyuncunun durumunun ilk geldiği ana göre çok daha iyi olduğunu belirten Kaya,Oluşan termal kimyasal bir travma. Göreceli olarak bir gözü, diğerine göre daha hasarlı. Önümüzdeki süreçte yapılacak işlemler medikal tedaviyle daha iyi olacak diye düşünüyoruz.Görme yetisi var ama ileriki dönem gidişat nasıl olur, bir şey söylemek bağlayıcı olur.Tıbben gereken işlemleri yaptık. 1 gün içerisinde büyük bir fark yarattık" ifadelerini kullandı.