Çocukların uykusu geldi gece yarısını bekleyemedi

Galatasaray camiası yeni yıla hastanede girdi… Elinde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui acil olarak gece yarısı hastaneye kaldırılırken gözündeki yaralar nedeniyle görme kaybı yaşıyor. 29 yaşındaki oyuncunun havai fişek atmak istemesinin sebebinin ise çocuklarını eğlendirmek için olduğu ortaya çıktı.Omar Elabdellaoui, ailesi ile birlikte Büyükçekmece'deki villasında yeni yıl hazırlıkları yaparken biri down sendromlu olan 3 çocuğunu eğlendirmek için de havai fişek gösterisi yapmak istedi.Bu sırada havai fişeklerden biri elinde patlayınca Omar'ın yüzünde ve gözünde ciddi yaralanma meydana geldi.Ambulansla Bahçelievler'de özel hastaneye götürülen Norveçli oyuncuya durumu ciddi gözüktüğü için burada operasyon yapılmadı ve Galatasaray'ın sponsor hastanesi Liv Hospital'a sevk edildi.Talihsiz olay, dış basında da büyük yer buldu. İngiliz medyası üzücü kazayı, "Büyük şok" başlığıyla duyurdu. Olympiakos kaptanlığına kadar yükselen Omar için Yunan ekibi ve basını da geçmiş olsun mesajları verirken, ülkesi Norveç'te de büyük şaşkınlık yaşandı.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün oyuncuyu ziyaret etti. Hastane çıkışında konuşan Cengiz, "Yeni yılda değil geçen yılda kalmış olsun bu olay.İyiye doğru gidiş var, umut hiç kesilmemeli. 1-2 hafta beklememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.