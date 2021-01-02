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Çocukların uykusu geldi gece yarısını bekleyemedi

’nin havai fişek kazasının ardından çocuklarını eğlendirmek isteyen bir babanın talihsizliği çıktı. Biri down sendromlu olan 3 çocuğunu yılbaşında mutlu etmek için ailesiyle evinde toplanan Norveçli futbolcu, çocuklarının uykusu gelince gece yarısını bekleyemedi. 21.30'da kutlamasını bitirip çocuklarını yatırmak isteyen Omar Elabdellaoui, havai fişeklerin çocuklara doğru gitmesine engel olmak için kendisini ateşin üzerine attı

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
Çocukların uykusu geldi gece yarısını bekleyemedi
Galatasaray camiası yeni yıla hastanede girdi… Elinde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui acil olarak gece yarısı hastaneye kaldırılırken gözündeki yaralar nedeniyle görme kaybı yaşıyor. 29 yaşındaki oyuncunun havai fişek atmak istemesinin sebebinin ise çocuklarını eğlendirmek için olduğu ortaya çıktı. İşte 31 Aralık gecesi yaşananlar…

BÜYÜKÇEKMECE'DEN ÖNCE BAHÇELİEVLER'E SONRA ULUS'A GİTTİ
Omar Elabdellaoui, ailesi ile birlikte Büyükçekmece'deki villasında yeni yıl hazırlıkları yaparken biri down sendromlu olan 3 çocuğunu eğlendirmek için de havai fişek gösterisi yapmak istedi. Saat 21.00'de çocukların uykusu gelince gösteriyi erkene alan Norveçli oyuncu, saat 21.30'da havai fişekleri patlatmak istedi. Bu sırada havai fişeklerden biri elinde patlayınca Omar'ın yüzünde ve gözünde ciddi yaralanma meydana geldi. Parti değil de aile toplantısı şeklinde olan kutlamada az kişi olması nedeniyle büyük de bir panik yaşandı. Ambulansla Bahçelievler'de özel hastaneye götürülen Norveçli oyuncuya durumu ciddi gözüktüğü için burada operasyon yapılmadı ve Galatasaray'ın sponsor hastanesi Liv Hospital'a sevk edildi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ve takım kaptanı Arda Turan da gece yarısı hastaneye koşarak Omar'ın durumunu yakından takip etti.

BÜTÜN DÜNYADA MANŞET OLDU
Talihsiz olay, dış basında da büyük yer buldu. İngiliz medyası üzücü kazayı, "Büyük şok" başlığıyla duyurdu. Olympiakos kaptanlığına kadar yükselen Omar için Yunan ekibi ve basını da geçmiş olsun mesajları verirken, ülkesi Norveç'te de büyük şaşkınlık yaşandı.

CENGİZ: ÇOCUKLARINI KORUMAK İSTEMİŞ
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün oyuncuyu ziyaret etti. Hastane çıkışında konuşan Cengiz, "Yeni yılda değil geçen yılda kalmış olsun bu olay. Omar'ın morali oldukça iyi. Darbe almış, çocukları koruma amaçlı olarak olmuş. İyiye doğru gidiş var, umut hiç kesilmemeli. 1-2 hafta beklememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Çocukların uykusu geldi gece yarısını bekleyemedi
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