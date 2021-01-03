G.Antep yakalandı!

Sumudica’nın öğrencileri BB Erzurum karşısında 4 maçlık galibiyet serisine son verdi. Gaziantep FK, 69’da Mirallas’ın golüyle öne geçti. Dadaşlar, 90+6’da Emrah’ın penaltısıyla bir puanı kurtarıp zirveyi hedefleyen rakibine çelme taktı
Giriş Tarihi: 3.1.2021ABONE OL
Geçen hafta Malatyaspor karşısında aldığı galibiyetle istikrarını sürdürmek isteyen BŞB.Erzurumspor, Süper Lig'in flaş takımıGaziantep FK'ya karşı evinde son dakikalardaberaberliği kurtardı. İlk yarısı eşitlikle sona eren mücadelenin 69. dakikasında Gaziantep'te golcü oyuncu Mirallas sahneye çıktı: 0-1. 88'de Erzurum'da Rashad'ın golüVAR'dan dönerken, 90+3'te Ömer'in düşürülmesi sonucu hakem VAR ile beyaz noktayı gösterdi. 90+6'da Emrah Başsan vuruşugole çevirirken, maç da bu skorla bitti. Gaziantep ise yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı. Sumudica maçın bitimiyle sarı kart gördü.
Elimizi cebimizden çıkarmayacağız!
GAZİANTEP Teknik Direktörü Sumudica'nın maçtan sonra penaltı isyanı vardı: "Tedarikçi firmayla görüştük, gelecek haftadanitibaren şortlarımız cepli olacak, oyuncularımızelleri ceplerinde oynayacak. Kaybedersek de elimiz cebimizde kaybedeceğiz. Maç bittikten sonra hakemi tebrik ettim, hakem bana sarı kart gösterdi. Bu tip şeylersadece Türkiye'de oluyor galiba. Yanlıştan dönerler ve kartı iptal ederler umarım."