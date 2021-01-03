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G.Antep yakalandı!

Sumudica’nın öğrencileri karşısında 4 maçlık galibiyet serisine son verdi. , 69’da Mirallas’ın golüyle öne geçti. Dadaşlar, 90+6’da Emrah’ın penaltısıyla bir puanı kurtarıp zirveyi hedefleyen rakibine çelme taktı

Giriş Tarihi: 3.1.2021 ABONE OL
G.Antep yakalandı!
Geçen hafta Malatyaspor karşısında aldığı galibiyetle istikrarını sürdürmek isteyen BŞB. Erzurumspor, Süper Lig'in flaş takımı Gaziantep FK'ya karşı evinde son dakikalarda beraberliği kurtardı. İlk yarısı eşitlikle sona eren mücadelenin 69. dakikasında Gaziantep'te golcü oyuncu Mirallas sahneye çıktı: 0-1. 88'de Erzurum'da Rashad'ın golü VAR'dan dönerken, 90+3'te Ömer'in düşürülmesi sonucu hakem VAR ile beyaz noktayı gösterdi. 90+6'da Emrah Başsan vuruşu gole çevirirken, maç da bu skorla bitti. Gaziantep ise yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı. Sumudica maçın bitimiyle sarı kart gördü.

Elimizi cebimizden çıkarmayacağız!
GAZİANTEP Teknik Direktörü Sumudica'nın maçtan sonra penaltı isyanı vardı: "Tedarikçi firmayla görüştük, gelecek haftadan itibaren şortlarımız cepli olacak, oyuncularımız elleri ceplerinde oynayacak. Kaybedersek de elimiz cebimizde kaybedeceğiz. Maç bittikten sonra hakemi tebrik ettim, hakem bana sarı kart gösterdi. Bu tip şeyler sadece Türkiye'de oluyor galiba. Yanlıştan dönerler ve kartı iptal ederler umarım."

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G.Antep yakalandı!
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