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Koita hazır kıta

Sezon başında alamadığı 30 yaşındaki oyuncu için Kartal yeniden nabız yokladı. Paşa, 1 milyon Euro’luk bonservis isteğinden geri adım atmazken, taraflar arasında görüşmeler devam ediyor

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 3.1.2021 ABONE OL
Koita hazır kıta
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminden bu yana gündeminde olan ancak sezon başında bonservis engeline takıldığı için transferini gerçekleştiremediği Bengali-Fode Koita defteri yeniden açıldı. Beşiktaş yönetimi, Kasımpaşa'nın ocak ayında 1 milyon Euro civarı bonservis talebi olduğunu biliyordu. Bu rakamı düşürmek için yeniden nabız yoklayan Kartal, "Bonservissiz göndermek istemiyoruz" yanıtı aldı. Siyah-beyazlılarda forma giymeyi çok isteyen Koita ise gözünü iki kulüp arasındaki görüşmelere dikmiş durumda. Kasımpaşa'ya daha önce de ayrılmak istediğini ileten 30 yaşındaki futbolcu kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş'a imza atacak.

Kartal, zirve aşkı için Kayseri'de
SERGEN Yalçın yönetiminde fırtına gibi esen ve son 7 maçında sadece bir kez kaybeden Beşiktaş, bugün Kayseri deplasmanında liderlik için sahaya çıkacak. Siyah-beyazlılar, zorlu mücadeleyi kazanması durumunda 81 hafta sonra Süper Lig'de zirveye çıkacak. Kartal'da annesinin vefatı nedeniyle izinli olan Aboubakar dışında, sakatlığı bulunan Ghezzal ile birlikte uzun bir aradan sonra takıma katılan Adem Ljajic ve Gökhan Töre'nin de forma giymesi beklenmiyor.

Sağ kanat Larin'in
BEŞİKTAŞ'TA bu sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Cyle Larin, Kayserispor karşısında mevki değiştiriyor. 25 yaşındaki golcü oyuncu, santrfor ve sol kanadın ardından bu kez Rachid Ghezzal'ın yokluğunda sağ kanatta görev alacak. Sol kanatta ise Georges- Kevin N'Koudou forma giyecek.

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Koita hazır kıta
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