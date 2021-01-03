Koita hazır kıta

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminden bu yana gündeminde olan ancak sezon başında bonservis engeline takıldığı için transferini gerçekleştiremediğiBeşiktaş yönetimi, Kasımpaşa'nın ocak ayında 1 milyon Euro civarı bonservis talebi olduğunu biliyordu. Bu rakamı düşürmek için yeniden nabız yoklayan Kartal,yanıtı aldı. Siyah-beyazlılarda forma giymeyi çok isteyen Koita ise gözünü iki kulüp arasındaki görüşmelere dikmiş durumda.SERGEN Yalçın yönetiminde fırtına gibi esen ve son 7 maçında sadece bir kez kaybeden Beşiktaş, bugün Kayseri deplasmanında liderlik için sahaya çıkacak. Siyah-beyazlılar, zorlu mücadeleyi kazanması durumunda 81 hafta sonra Süper Lig'de zirveye çıkacak. Kartal'da annesinin vefatı nedeniyle izinli olan Aboubakar dışında, sakatlığı bulunan Ghezzal ile birlikte uzun bir aradan sonra takıma katılan Adem Ljajic ve Gökhan Töre'nin de forma giymesi beklenmiyor.BEŞİKTAŞ'TA bu sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çekenKayserispor karşısında mevki değiştiriyor. 25 yaşındaki golcü oyuncu, santrfor ve sol kanadın ardından bu kezSol kanatta ise Georges- Kevin N'Koudou forma giyecek.