Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester City, Chelsea'ye karşı zorlanmadı!

, 'ye karşı zorlanmadı!

'de , deplasmanda 'yi 3-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Türk asıllı Alman milli futbolcu , 21. dakikada ve 34. dakikada kaydetti.

AA
Giriş Tarihi: 3.1.2021 21:48 ABONE OL
Manchester City, Chelsea'ye karşı zorlanmadı!

Ligin 17. haftasında, kadrodaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle zorlu bir dönemden geçen Manchester City, zirve mücadelesi veren takımlardan Chelsea'nin Stamford Bridge Stadı'nda konuğu oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester City, 18. dakikada Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, 21. dakikada Phil Foden ve 34. dakikada Kevin De Bruyne'ün golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Chelsea, 90+2. dakikada Callum Hudson-Odoi'nin ağları sarsmasıyla umutlanmasına rağmen başka gol üretemedi ve Manchester City, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Ligde iki maç eksiği bulunan Manchester City, bu skorun ardından 29 puanla 5'inci sıraya yükselirken, Chelsea ise 26 puanla 8. sıraya kadar geriledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberler: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Milyonların gözü o saatte olacak!
Son dakika haberleri: Çin aşısı ile ilgili çok önemli gelişme! Koronavirüs aşısı olan doktor açıkladı!
Son dakika altın fiyatları 3 Ocak gelişmeleri: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
BİM 5-6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi! Yeni yılın ilk BİM aktüel ürünler kataloğu yayında!
Son dakika haberler: Ünlü dizi oyuncusu yaşadığı dehşeti anlattı! Motorla kaçırıp tecavüz etti...
Gülsüm Doğan'dan son dakika haberi: Cesedi bulundu!
Son dakika haberler: 33 ülkede mutasyon alarmı! Türkiye'nin durumu belli oldu
Uzman Astrolog Zeynep Turan tek tek açıkladı! İşte Ocak ayında dikkat edilmesi gereken o saatler...
Emekli maaşı 2021 Ocak zammı son dakika açıklanıyor! En düşük ve en yüksek 2021 memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Son dakika haberi: Bu sene Survivor ne zaman başlıyor? Survivor kadrosu belli oldu! İşte 2021 yarışmacıları...
ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester City, Chelsea'ye karşı zorlanmadı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA