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Disiplin sevkleri açıklandı! ve disipline sevk edildi!

PFDK sevk listesi açıklandı. (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ile futbolcu 'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

DHA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 19:09 Son Güncelleme: 4.1.2021 19:20 ABONE OL
Disiplin sevkleri açıklandı! Emre Kılınç ve Mahmut Recevik disipline sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK'ya sevk edilen oyuncuları açıkladı. Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şu şekilde:

Yeni Malatyaspor Kulübü futbolcusu Karim Hafes Ramadan Seifeldin'in 02.01.2021 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY'DA EMRE KILINÇ VE MAHMUT RECEVİK PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Galatasaray A.Ş. Kulübü'nün 02.01.2021 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş.-Fraport-TAV Antalyaspor Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Galatasaray A.Ş. Kulübü idarecisi Mahmut Recevik'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 04.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu Emre Kılınç'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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Disiplin sevkleri açıklandı! Emre Kılınç ve Mahmut Recevik disipline sevk edildi!
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