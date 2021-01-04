Jimmy’den Omar’a vefa

Fatih Karagümrük forması giyen Jimmy Durmaz, Olympiakos'ta birlikte forma giydiği ve yılbaşı gecesi havai fişek patlaması nedeniyle yaralanan G.Saraylı Omar'ı unutmadı. Isınmaya üzerinde 'Geçmiş olsun Omar' yazılı tişörtle çıktı.
Avcı 347 gün sonraVodafone Park'ta
Stadı olmayan Karagümrük, Trabzon'u, Beşiktaş'ın sahasında ağırladı. Geçtiğimiz sezon siyahbeyazlıları çalıştıran Abdullah Avcı, 347 gün sonra Vodafone Park'a çıkmış oldu. Avcı, bu stattaki son maçını 22 Ocak 2020'deoynamış, Erzurum'a 3-2 yenildikleri Türkiye Kupası karşılaşmasından iki gün sonra da Karagümrük karşısında sahadan galibiyet- görevi bırakmıştı.