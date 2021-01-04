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Karagümrük galibiyetinden sonra ’da zirve hesapları başladı!

'da Karagümrük galibiyetinin ardından zirve hesapları başladı! Sezona kötü başlayan ancak Abdullah Avcı’nın göreve gelmesinin ardından 8 maçta yalnızca bir mağlubiyet alarak 17 puan toplayan Trabzonspor’da, yeniden zirve hesapları yapılmaya başlandı.

DHA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 11:21 Son Güncelleme: 4.1.2021 11:21 ABONE OL
Karagümrük galibiyetinden sonra Trabzonspor’da zirve hesapları başladı!

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirdiği ve ligi ikinci sırada tamamladığı 2019-20 sezonunun ardından 2020-21 sezonuna istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, özellikle Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından yükselişe geçti. Avcı öncesi 8 maçta 6 puan toplayabilen bordo-mavililer, Avcı yönetimindeki 8 karşılaşmada ise 17 puan topladı ve zirveyle puan farkını azalttı. Avcı yönetiminde yalnızca bir mağlubiyeti bulunan bordo-mavililer; puanını 23'e yükseltirken, camiada da yeniden zirve hesapları yapılmaya başlandı.

ARA TRANSFER DÖNEMİ İÇİN BEKLENTİLER ARTTI

16'ncı haftadaki Fatih Karagümrük galibiyeti ile zirve için yeniden umutlanan bordo-mavililerde taraftarların ara transfer dönemine yönelik beklentisi de arttı. Bu sezon 40 hafta sürecek olan Süper Lig için yeniden zirve hesapları yapmaya başlayan Trabzonspor'da, nokta transferler ile şampiyonluk yarışına ortak olunabileceği düşüncesi seslendirilmeye başladı. Ayrıca, alınan sonuçlar ve yakalanan çıkış nedeniyle camiada teknik direktör Abdullah Avcı'ya da büyük destek veriliyor.

YEREL GAZETELERDEN 'ZİRVE İNADI' YORUMU

Yerel gazeteler, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Trabzonspor'un deplasmanda 2-1 kazandığı Fatih Karagümrük maçının ardından, 'Trabzonspor zirve inadını sürdürüyor' yorumlarını yaptı. Taka Gazetesi, "Yeni yıl fırtınası!", "Karagümrük'ü Nwakaeme ve Ekuban ile deviren Trabzonspor, zirve inadını sürdürüyor, Günebakış Gazetesi, "Trabzon gümrükten geçti", "Bordo-mavililer zorlu maçta Karagümrük'ü devirdi, zirve yolunda vize aldı", Kuzey Ekspres Gazetesi, "Hoş geldin 2021", "Trabzonspor, kabus gibi geçen yılın ardından yeni yıla zorlu deplasmandan 3 puan çıkararak başladı", Karadeniz Gazetesi, "Bitirim ikili Karagümrük'ü bitirdi", "Trabzonspor, 2021'in ilk Süper Lig maçında deplasmanda Karagümrük'ü 2-1 yendi, yeni yıla 3 puanla 'merhaba' dedi, Sonnokta Gazetesi, "Bitirim ikili Karagümrük'ü yaktı", "Bordo-mavililer, deplasmanda Karagümrük'ü Nwakaeme ve Ekuban'ın golleriyle 2-1 mağlup etti, camiasına yeni yıl hediyesi verdi" başlıklarını kullandı.

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Karagümrük galibiyetinden sonra Trabzonspor’da zirve hesapları başladı!
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