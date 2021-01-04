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haberi: Fenerbahçe'de Visca atağı! Eski takım arkadaşı devreye girdi

Fenerbahçe'de transfer haberleri peş peşe geliyor. gelişmesine göre Fenerbahçe, kadrosuna hızlı bir kanat oyuncusu katmak için girişimlere başladı. Ligimizin en değerli futbolcularından biri olarak gösterilen Edin Visca için temaslara başlanacak. Fenerbahçe Sportif Direktörü 'nun Göksel Gümüşdağ ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. 30 yaşındaki Edin Visca, uzun yıllardır ülkemizde forma giyiyor. Bu sezon yer yer yedek kalan Visca da Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 4.1.2021 09:10 Son Güncelleme: 4.1.2021 09:12 ABONE OL
Son Dakika | Fenerbahçe'de birinci transfer hedefi Edin Visca! Emre Belözoğlu devreye girdi Deniz Türüç takası...

transfer haberleri... Fenerbahçe'nin gündemindeki Edin Visca için nabız yoklanacak. Sezon başında Fenerbahçe'den Başakşehir'e kiralanan Deniz Türüç'ün transferde kullanılacağı da gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe'nin yıllar süren Edin Visca ısrarı sürüyor. Çok iyi kullandığı sağ ayağı, muhteşem golleri ve bitmek bilmeyen hırsıyla Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayacağı düşünülen Visca'nın transferi için düğümü çözecek. Son dakika bilgisine göre Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar da gözden çıkarıldı.

Son Dakika | Fenerbahçe'de birinci transfer hedefi Edin Visca! Emre Belözoğlu devreye girdi Deniz Türüç takası...

Fenerbahçe'nin en büyük arzusu, gerçekleşmesi hâlinde sezonun flaş transferi olacak Edin Visca'yı renklerine bağlamak. Yıllardır büyüklerin gözdesi olan ve Başakşehir'den ayrılmak isteyen Boşnak yıldız, Kadıköy'e gelmeye hazır..Türkiye'nin haberine göre Visca'yla anlaşan , şimdi Başkan Göksel Gümüşdağ görüşüyor.. 2025'e kadar sözleşmesi olan Visca için Deniz Türüç'ü artı para teklifi yapan sarı lacivertliler, Başakşehir'in, kariyerinde değişiklik isteyen oyuncuya izin vermesini bekliyor..

Son Dakika | Fenerbahçe'de birinci transfer hedefi Edin Visca! Emre Belözoğlu devreye girdi Deniz Türüç takası...

Sarı-lacivertli yöneticiler, takasta Edin Visca'yı talep etti. Fenerbahçe, Deniz artı bir miktar parayla Medipol Başakşehir'in kapısını çalmayı planlıyor. Sezon başında Başakşehir'le kontratını 2025'e kadar uzatan 30 yaşındaki Boşnak kanat oyuncusunun Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı biliniyor.

Sportif Direktör 'nun bu operasyonu bizz t yürüttüğü, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Visca ile görüştüğü ifade edildi.

Son Dakika | Fenerbahçe'de birinci transfer hedefi Edin Visca! Emre Belözoğlu devreye girdi Deniz Türüç takası...

Senegalli kanat oyuncusu geçen sezon TFF 1. Lig'de önemli işlere imza atmıştı bu sene de Süper Lig'in en etkili kanat oyuncuları arasında yer aldı. gelişmesine göre Fenerbahçe, Karagümrük'ün Senegalli yıldızı için girişimlere başlayacak. Süper Lig'de son olarak Galatasaray galibiyetindeki golüyle hafızalara kazınan Ndao'nun Avrupa'dan da talipleri var.

Son Dakika | Fenerbahçe'de birinci transfer hedefi Edin Visca! Emre Belözoğlu devreye girdi Deniz Türüç takası...

Sağ kanat için önceliği Edin Visca olan Fenerbahçe, bu ismin alternatifini de belirledi. Süper Lig'i bilen oyuncular üzerinde duran sarı-lacivertliler, Karagümrük'ün yıldızı Alassane Ndao'yu listesine aldı.

Son Dakika | Fenerbahçe'de birinci transfer hedefi Edin Visca! Emre Belözoğlu devreye girdi Deniz Türüç takası...

Sağ kanat için önceliği Edin Visca olan Fenerbahçe, bu ismin alternatifini de belirledi. Süper Lig'i bilen oyuncular üzerinde duran sarı-lacivertliler, Karagümrük'ün yıldızı Alassane Ndao'yu listesine aldı.

Son Dakika | Fenerbahçe'de birinci transfer hedefi Edin Visca! Emre Belözoğlu devreye girdi Deniz Türüç takası...

Alassane Ndao, 20 Aralık 1996'da Dakar'da doğdu. Sağ kanat ve forvet mevkilerinde görev alan Senegalli milli futbolcu şu anda Fatih Karagümrük'te oynuyor.

Son Dakika | Fenerbahçe'de birinci transfer hedefi Edin Visca! Emre Belözoğlu devreye girdi Deniz Türüç takası...

6 MAÇTA 4 GOL, 3 ASİST

Ndao AS Dakar Sacre Coeur'dan Karagümrük'e Ocak 2020'de transfer oldu ve Mayıs 2022'ye kadar sürecek bir kontrat imzaladı. Şu ana kadar Fatih Karagümrük formasıyla çıktığı 16 maçta takımına 4 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı.

Son Dakika | Fenerbahçe'de birinci transfer hedefi Edin Visca! Emre Belözoğlu devreye girdi Deniz Türüç takası...

ACUN ILICALI'NIN TAKIMI FENERBAHÇELİ OYUNCULARA TALİP OLDU

Birçok kulübün listesinde yer alan iki oyuncu için bu kez Fortuna Sittard devreye girdi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Hollanda ekibi, iki futbolcuyu da kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Ademi'yi Göztepe'nin de istediği öğrenildi..

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Visca atağı! Eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu devreye girdi
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