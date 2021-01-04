Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin gündemindeki Edin Visca için nabız yoklanacak. Sezon başında Fenerbahçe'den Başakşehir'e kiralanan Deniz Türüç'ün transferde kullanılacağı da gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe'nin yıllar süren Edin Visca ısrarı sürüyor. Çok iyi kullandığı sağ ayağı, muhteşem golleri ve bitmek bilmeyen hırsıyla Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayacağı düşünülen Visca'nın transferi için düğümü Emre Belözoğlu çözecek. Son dakika bilgisine göre Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar da gözden çıkarıldı.
Fenerbahçe'nin en büyük arzusu, gerçekleşmesi hâlinde sezonun flaş transferi olacak Edin Visca'yı renklerine bağlamak. Yıllardır büyüklerin gözdesi olan ve Başakşehir'den ayrılmak isteyen Boşnak yıldız, Kadıköy'e gelmeye hazır..Türkiye'nin haberine göre Visca'yla anlaşan Emre Belözoğlu, şimdi Başkan Göksel Gümüşdağ görüşüyor.. 2025'e kadar sözleşmesi olan Visca için Deniz Türüç'ü artı para teklifi yapan sarı lacivertliler, Başakşehir'in, kariyerinde değişiklik isteyen oyuncuya izin vermesini bekliyor..
Sarı-lacivertli yöneticiler, takasta Edin Visca'yı talep etti. Fenerbahçe, Deniz artı bir miktar parayla Medipol Başakşehir'in kapısını çalmayı planlıyor. Sezon başında Başakşehir'le kontratını 2025'e kadar uzatan 30 yaşındaki Boşnak kanat oyuncusunun Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı biliniyor.
Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun bu operasyonu bizz t yürüttüğü, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Visca ile görüştüğü ifade edildi.
Senegalli kanat oyuncusu geçen sezon TFF 1. Lig'de önemli işlere imza atmıştı bu sene de Süper Lig'in en etkili kanat oyuncuları arasında yer aldı. Son dakika gelişmesine göre Fenerbahçe, Karagümrük'ün Senegalli yıldızı için girişimlere başlayacak. Süper Lig'de son olarak Galatasaray galibiyetindeki golüyle hafızalara kazınan Ndao'nun Avrupa'dan da talipleri var.
Sağ kanat için önceliği Edin Visca olan Fenerbahçe, bu ismin alternatifini de belirledi. Süper Lig'i bilen oyuncular üzerinde duran sarı-lacivertliler, Karagümrük'ün yıldızı Alassane Ndao'yu listesine aldı.
Sağ kanat için önceliği Edin Visca olan Fenerbahçe, bu ismin alternatifini de belirledi. Süper Lig'i bilen oyuncular üzerinde duran sarı-lacivertliler, Karagümrük'ün yıldızı Alassane Ndao'yu listesine aldı.
Alassane Ndao, 20 Aralık 1996'da Dakar'da doğdu. Sağ kanat ve forvet mevkilerinde görev alan Senegalli milli futbolcu şu anda Fatih Karagümrük'te oynuyor.
6 MAÇTA 4 GOL, 3 ASİST
Ndao AS Dakar Sacre Coeur'dan Karagümrük'e Ocak 2020'de transfer oldu ve Mayıs 2022'ye kadar sürecek bir kontrat imzaladı. Şu ana kadar Fatih Karagümrük formasıyla çıktığı 16 maçta takımına 4 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı.
ACUN ILICALI'NIN TAKIMI FENERBAHÇELİ OYUNCULARA TALİP OLDU
Birçok kulübün listesinde yer alan iki oyuncu için bu kez Fortuna Sittard devreye girdi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Hollanda ekibi, iki futbolcuyu da kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Ademi'yi Göztepe'nin de istediği öğrenildi..