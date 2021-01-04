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Son dakika: 'nin rakibi ! Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu

Son dakika... Kritik maç öncesi son dakika gelişmeleri de peş peşe geliyor. , deplasmanda 'ya konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, 'ın puan kaybettiği haftada kazanarak puanını 29 yapmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maç saat 19:00'da başlayacak, karşılaşmayı yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi ise Zorbay Küçük. Fenerbahçe'de Perotti ve bu maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu.

Giriş Tarihi: 4.1.2021 17:38 Son Güncelleme: 4.1.2021 17:53 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'nin rakibi Kasımpaşa! Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un corona virüs sürecinden dönen Ozan Tufan ve Luiz Gustavo'ya forma verip vermeyeceği merak ediliyordu. Bulut, iki yıldıza da şans verdi. Fenerbahçe geçen haftayı bay geçmiş ondan önceki haftada ise evinde Başakşehir'i 4-1 mağlup etmişti.

FENERBAHÇE ZORLU HAFTADA 3 PUAN PEŞİNDE!

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe, 14 maç sonucunda 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, Kasımpaşa ise 15 maçta 5 galibiyet 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Öte yandan Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Pelkas'ın da bugün ilk kez 10 numara pozisyonunda oynaması bekleniyor.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Kasımpaşa-Fenerbahçe karşılaşmasını Halis Özkahya yönetecek. Bu zorlu mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ BELLİ OLDU: Altay Bayındır, Nazım, Tisserand, Gustavo, Sadık, Ozan, Mert Hakan Yandaş, Pelkas, Valencia, Sinan, Thiam,

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Son dakika: Fenerbahçe'nin rakibi Kasımpaşa! Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu
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