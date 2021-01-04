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haberi: yeniden Türkiye'ye dönecek mi? Süper Lig'e yeni 'Sumudica'

gelişmesine göre Kayserispor, ile yollarını ayırdı. Dün akşam kendi sahasında Beşiktaş'a mağlup olan sarı kırmızılılarda yönetim, yabancı bir teknik adama takımı emanet etmek istiyor. Yönetim Kurulu, yabancı bir teknik direktör ile çalışma kararı aldı. Düşünülen isimler arasında var. Shota (Şota) Arveladze daha önce de Kayserispor'da teknik direktörlük yapmıştı. Öte yandan Dan Petrescu da Kayserispor'un adayları arasında yer alıyor.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 4.1.2021 17:07 Son Güncelleme: 4.1.2021 17:39 ABONE OL
Son dakika haberi: Shota Arveladze yeniden Türkiye'ye dönecek mi? Süper Lig'e yeni 'Sumudica'

Kendine has tarzıyla bilinen Shota Arveladze, Kayserispor'un yeni teknik direktörü olabilir! Kayserispor, dün akşam Beşiktaş'a 2-0 mağlup olduktan sonra Samet Aybaba ile yollarını ayırdı. Bu ayrılığın ardından yeni teknik direktör çalışmalarına hız veren yönetim, yabancı bir hocayla çalışmaya karar verdi. Adaylar arasında daha önce Kasımpaşa, Trabzonspor ve Kayserispor'u da çalıştıran Shota Arveladze de var...

SHOTA ARVELAZDE TÜRKİYE'DE HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Futbol kariyerine Martvre takımında başlayan Shota, FC Samtredia, Dinamo Tiflis takımlarında oynadıktan sonra 1993 yılında Trabzonspor'a transfer oldu. Buradaki başarılı performansıyla bordo mavili taraftarın sevgilisi olan Shota daha sonra Dinamo Tiflis, Ajax, Glasgow Rangers, AZ Alkmar ve Levante formaları giydikten sonra futbolu bıraktı.

AZ Alkmar'da yardımcı antrenör olarak teknik direktörlük kariyerine başlayan Shota Arveladze, sırasıyla Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Maccabi Tel Aviv ve Pakhtakor takımlarını çalıştırdı.

BİR DİĞER HEDEF DAN PETRESCU!

Öte yandan Romanya kaynakları da Dan Petrescu ile görüşüldüğünü ifade etti. Kayserispor, Petrescu ile anlaşırsa Sumudica'dan sonra ligimizde iki Romanyalı teknik adam görev yapmış olacak.

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Son dakika haberi: Shota Arveladze yeniden Türkiye'ye dönecek mi? Süper Lig'e yeni 'Sumudica'
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