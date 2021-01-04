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Son dakika: İngilizler Ozan Kabak'ın peşinde! İşte son talibi

Son dakika haberi... Alman ekibi yaklaşık 1 yıldır 'da maç kazanamıyor. Ancak milli stoper Ozan Kabak, takımının bu kötü performansına rağmen dikkat çekmeyi başarıyor. Genç savunma oyuncusunun her geçen gün talipleri artıyor. İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre; Alman ekibi 'in yanı sıra, ve de Ozan'ı takipte. Daily Mail, son olarak ise bu takımlara bir başka Ada ekibinin eklendiğini okuyucularına duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.1.2021 18:36 Son Güncelleme: 4.1.2021 18:37 ABONE OL
Son dakika: İngilizler Ozan Kabak'ın peşinde! İşte son talibi

Son dakika haberi... Futbol dünyasında transfer dönemi geldi çattı. Aylardır çalışmalarını sürdüren kulüpler, yeni transferlerini açıklamaya başlayacak. Kış transfer sezonunun ilgi çeken isimlerinden biri de Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak. Genç savunma oyuncusunun Almanya ve İngiltere'den birçok talibi var. İngiliz basınında göre ise Ozan'ın peşindeki kulüplere her geçen gün yenisi ekleniyor. Son talip ise Crystal Palace.

Daily Mail'de yer alan habere göre Palace, 33 yaşındaki Scott Dann ve 35'lik Gary Cahill'in yanlarına genç bir stopere alarak savunmayı güçlendirmenin hesaplarını yapıyor.

Kontratları bitecek olan James Tomkins ve Mamadou Sakho'nun ise serbest bırakılması planlanıyor. Savunmada büyük sorunlar yaşayan Crystal Palace, bu sezon sadece Southampton'a karşı kalesini gole kapatabildi.

Ozan Kabak'ın ismi Alman ekibi Leipzig'in yanı sıra İngiliz takımları Manchester United ve Leicester City ile de anılıyor. 20 yaşındaki savunma oyuncusunun, Virgil van Dijk'in yaşadığı ağır sakatlık sonrası Liverpool'a gidebileceği de iddia edilmişti.

Ozan Kabak, Galatasaray'dan Stuttgart'a, oradan ise Schalke 04'e transfer olmuştu.

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Son dakika: İngilizler Ozan Kabak'ın peşinde! İşte son talibi
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