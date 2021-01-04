Son dakika: İngilizler Ozan Kabak'ın peşinde! İşte son talibi

Son dakika haberi... Futbol dünyasında transfer dönemi geldi çattı. Aylardır çalışmalarını sürdüren kulüpler, yeni transferlerini açıklamaya başlayacak. Kış transfer sezonunun ilgi çeken isimlerinden biri de Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak. Genç savunma oyuncusunun Almanya ve İngiltere'den birçok talibi var. İngiliz basınında göre ise Ozan'ın peşindeki kulüplere her geçen gün yenisi ekleniyor. Son talip ise Crystal Palace.