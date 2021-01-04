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Son dakika: 'da yenilgisi sonrası Samet dönemi sona erdi

Son dakika: 'in 16. haftasında sahasında 'a 2-0'lık skorla kaybeden 'da, Başkan , teknik direktör Samet 'nın görevine son verdi.

İHA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 09:55 Son Güncelleme: 4.1.2021 10:20 ABONE OL
Son dakika: Kayserispor'da Beşiktaş yenilgisi sonrası Samet Aybaba dönemi sona erdi

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Teknik Direktör Samet Aybaba'nın görevine son verdi.

Süper Lig'in tek kadın kulüp başkanı Berna Gözbaşı, beklenen kararı aldı. Ligin 16 haftasını 10 puanla geride bırakan Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı. Son oynanan Beşiktaş maçında sergilenen futbol ve alınan yenilgi sonrasında Başkan Berna Gözbaşı, teknik direktör Samet Aybaba ile devam etmeme kararı aldı. Başkan Gözbaşı bu kararını teknik direktör Aybaba'ya da iletti.

Hes Kablo Kayserispor, Samet Aybaba ile 8 Süper Lig maçına çıktı. Bu maçlarda 4 beraberlik 4 yenilgi alan sarı kırmızılı ekip 5 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Kayserispor'un Samet Aybaba yönetiminde çıktığı 8 maçta aldığı sonuçlar ise şu şekilde:

Galatasaray-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Karagümrük 0-0
Göztepe-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Trabzonspor 0-0
Antalyaspor-Kayserispor 2-0
Kayserispor-Konyaspor 1-2
Gençlerbirliği-Kayserispor 3-2
Kayserispor-Beşiktaş 0-2

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Son dakika: Kayserispor'da Beşiktaş yenilgisi sonrası Samet Aybaba dönemi sona erdi
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