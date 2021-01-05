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Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar...

() tarafından kulüplerinin harcama limitlerinin açıklanmasının ardından futbolseverler tarafından 2021 ara transfer döneminin başlayacağı tarih merak konusu oldu. Bu tarihleri öğrenmek ve destekledikleri takımların son dakika transfer gelişmelerini takip etmek isteyenler ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek? Sorularına cevap arıyor. Futbolseverler tarafından öğrenilmek istenen 2021 ara transfer dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek? Sorulara ilişkin tüm detayları burada bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 5.1.2021 18:44 Son Güncelleme: 5.1.2021 18:44 ABONE OL
Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2021 ara transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar...

Türk Futbolunda ara transfer dönemi olarak da bilinen ikinci transfer ve tescil döneminin başlangıç tarihine ilişkin bilgiler futbolseverler tarafından öğrenilmek istenerek 2021 ara transfer dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek? sorularıyla araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'de mücadele eden takımlar için harcama limitlerini açıklaması sonrası söz konusu tarihler merak konusu olmuştu.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTECEK? (2021)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 2021 ara transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerine ilişkin detaylar şöyle;

"Ara transfer sezonu" olarak da bilinen 2. transfer ve tescil dönemi bugün (5 Ocak 2021 Salı) itibariyle start aldı. Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerinin de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanması sonrasında futbolseverler destekledikleri takımların yapacağı transferleri merakla beklemeye başladı.

Diğer yandan 2. transfer ve tescil dönemi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan karar gereği 1 Şubat 2021 Pazartesi günü noktalanacak.

SÜPER LİG TAKIMLARININ HARCAMA LİMİTLERİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 sezonu 2. transfer ve tescil dönemi Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şöyle hesaplandı:

Takımlar

Harcama Limiti

Yüzde 15 sapma

Medipol Başakşehir

243.120.710 TL

279.588.816 TL

Trabzonspor

178.678.204

205.479.935

Beşiktaş

294.195.196

338.324.475

Demir Grup Sivasspor

198.222.737

227.956.148

Aytemiz Alanyaspor

97.799.097

112.468.961

Galatasaray

434.336.995

499.487.545

Fenerbahçe

356.433.786

409.898.854

Gaziantep FK

136.137.671

156.558.322

Fraport TAV Antalyaspor

101.713.928

116.971.017

Kasımpaşa

125.868.114

144.748.331

Göztepe

79.831.274

91.805.965

Gençlerbirliği

64.299.471

73.944.392

İttifak Holding Konyaspor

94.241.155

108.377.328

Yukatel Denizlispor

94.243.985

108.380.583

Çaykur Rizespor

152.137.575

174.958.211

Yeni Malatyaspor

92.275.743

106.117.104

Hes Kablo Kayserispor

60.427.441

69.491.557

MKE Ankaragücü

83.311.853

95.808.631

Atakaş Hatayspor

92.148.829

105.971.153

Büyükşehir Belediye Erzurumspor

92.148.829

105.971.153

Fatih Karagümrük

92.148.829

105.971.153

Açıklamada, kulüpler için belirlenen takım harcama limitlerinin, talimatnamede yer alan gerekçe ve usuller çerçevesinde artırılabileceği aktarıldı.

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