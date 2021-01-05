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maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig 17. hafta maçları kapsamında , evinde ’u ağırlıyor. Ligde elde ettiği 31 puanla 2. sırada yer alan siyah - beyazlı takım sahasında oynayacağı karşılaşmada 20 puanla 11. sırada bulunan Karadeniz ekibini mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdırmayı hedefliyor. Öte yandan karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? şeklindeki sorulara cevap arıyor. İşte merak edilen Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve maçın tüm detayları…

Giriş Tarihi: 6.1.2021 01:47 Son Güncelleme: 6.1.2021 01:47 ABONE OL
Beşiktaş Rizespor maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Çaykur Rizespor ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'de önceki gün başlayan 17. haftanın bugünkü maçları kapsamında Beşiktaş ile Rizespor yeşil sahada karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakada 4 galibiyet 1 mağlubiyetle 2. sırada bulunan Beşiktaş, son 5 maçında 2 galibiyet 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 20 puanla 11. Sırada bulunan Çaykur Rizespor karşısında hata yapmayarak hanesine 3 puan daha eklemeyi istiyor. Diğer yandan karşılaşmayı seyretmek isteyenler Beşiktaş Rizespor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyor.

BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig Beşiktaş Rizespor maçına ilişkin canlı yayın kanalı ve başlangıç saati gibi pek çok detaya ilişkin bilgiler şöyle;

  • 17. hafta Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı 6 Ocak saat 19.00'da başlayacak. Vodafone Park, İstanbul'da oynanacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenilebilecek.

BEŞİKTAŞ, ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre antrenmana, annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a giden ve bugün dönen Vincent Aboubakar da katıldı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı uygulamalar üzerinde durdu.

Antrenman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Bu arada antrenmanda yer alan Atiba Hutchinson, kamp kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Yalçın'ın tecrübeli oyuncuyu dinlendirmek için kadroya dahil etmediği bildirildi.

Siyah-beyazlı ekip, gerçekleştirdiği idmanın ardından kampa girdi.

ÇAYKUR RİZESPOR, BEŞİKTAŞ'TAN PUAN ALMA PEŞİNDE

Süper Lig'in 17. haftasında bugün deplasmanda lider Beşiktaş'la karşılaşacak Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, maçı kazanarak yeşil-mavili taraftarları mutlu etmek istediklerini söyledi.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki haftada 1-1'lik sonuçlarla 2 beraberlik aldıklarını, bunun da üst sıralara yükselme hedefini sekteye uğrattığını belirtti.

Son iki haftada oynanan oyundan memnun olduklarını dile getiren Bakır, "Beraberlikler almamıza rağmen sahaya çok iyi oyun yansıttık. Özellikle son maçta Gençlerbirliği karşısında girdiğimiz sayısız gol pozisyonlarından yararlansak çok farklı olabilirdi. Oyuncularımız çok iyi performans ortaya koydu." diye konuştu.

Bakır, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle son haftalarda kadro derinliğini oluşturamadıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Son haftalarda Remy, Boldrin, Emir Dilaver, Melnjak ve Abdullah Durak sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kaldı. Yasin Pehlivan ise kırmızı kart cezası nedeniyle geçen hafta oynayamadı. Beşiktaş maçı ile cezasını dolduracak. Son oynadığımız Gençlerbirliği maçında ise İsmail Köybaşı sakatlandığı için büyük olasılıkla İstanbul deplasmanında görev alamayacak. Bu oyuncuların yokluğunda görev alan arkadaşlarımız ellerinden gelen performansı ortaya koydu. Beşiktaş maçında da aynı şekilde mücadelemizi sahaya yansıtacağız. Beşiktaş iyi bir çıkışta. Zor maç olacak ama kendimize güveniyoruz. Beşiktaş'ı yenip taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz."

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Beşiktaş Rizespor maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Çaykur Rizespor ne zaman, saat kaçta?
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