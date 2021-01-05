Beşiktaş Rizespor maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Çaykur Rizespor ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'de önceki gün başlayan 17. haftanın bugünkü maçları kapsamında Beşiktaş ile Rizespor yeşil sahada karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakada 4 galibiyet 1 mağlubiyetle 2. sırada bulunan Beşiktaş, son 5 maçında 2 galibiyet 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 20 puanla 11. Sırada bulunan Çaykur Rizespor karşısında hata yapmayarak hanesine 3 puan daha eklemeyi istiyor. Diğer yandan karşılaşmayı seyretmek isteyenler Beşiktaş Rizespor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyor.
Süper Lig Beşiktaş Rizespor maçına ilişkin canlı yayın kanalı ve başlangıç saati gibi pek çok detaya ilişkin bilgiler şöyle;
Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre antrenmana, annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a giden ve bugün dönen Vincent Aboubakar da katıldı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı uygulamalar üzerinde durdu.
Antrenman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.
Bu arada antrenmanda yer alan Atiba Hutchinson, kamp kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Yalçın'ın tecrübeli oyuncuyu dinlendirmek için kadroya dahil etmediği bildirildi.
Siyah-beyazlı ekip, gerçekleştirdiği idmanın ardından kampa girdi.
Süper Lig'in 17. haftasında bugün deplasmanda lider Beşiktaş'la karşılaşacak Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, maçı kazanarak yeşil-mavili taraftarları mutlu etmek istediklerini söyledi.
Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki haftada 1-1'lik sonuçlarla 2 beraberlik aldıklarını, bunun da üst sıralara yükselme hedefini sekteye uğrattığını belirtti.
Son iki haftada oynanan oyundan memnun olduklarını dile getiren Bakır, "Beraberlikler almamıza rağmen sahaya çok iyi oyun yansıttık. Özellikle son maçta Gençlerbirliği karşısında girdiğimiz sayısız gol pozisyonlarından yararlansak çok farklı olabilirdi. Oyuncularımız çok iyi performans ortaya koydu." diye konuştu.
Bakır, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle son haftalarda kadro derinliğini oluşturamadıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Son haftalarda Remy, Boldrin, Emir Dilaver, Melnjak ve Abdullah Durak sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kaldı. Yasin Pehlivan ise kırmızı kart cezası nedeniyle geçen hafta oynayamadı. Beşiktaş maçı ile cezasını dolduracak. Son oynadığımız Gençlerbirliği maçında ise İsmail Köybaşı sakatlandığı için büyük olasılıkla İstanbul deplasmanında görev alamayacak. Bu oyuncuların yokluğunda görev alan arkadaşlarımız ellerinden gelen performansı ortaya koydu. Beşiktaş maçında da aynı şekilde mücadelemizi sahaya yansıtacağız. Beşiktaş iyi bir çıkışta. Zor maç olacak ama kendimize güveniyoruz. Beşiktaş'ı yenip taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz."