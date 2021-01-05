Fatih Karagümrük Campi ve Hedenstad'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Trabzonspor forması giyen Gaston Campi'yi ve Vegar Eggen Hedenstad'ı kadrosuna kattı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde, kırmızı-siyahlı ekibin Trabzonspor forması giyen Arjantinli futbolcu Campi'yi kiralık olarak transfer ettiği ve son olarak Rosenborg forması giyen Norveçli oyuncu Hedenstad'ı kadrosuna kattığı bilgisi yer aldı.

Karagümrük'ten yapılan açıklama şöyle:

"Norveç'te dünyaya gelen Vegar Hedenstad, futbola ülkesinde başladı. Norveç'in Stabaek takımında gösterdiği performansla Alman kulüplerinin dikkatini çeken Hedenstad, 2012'de Freiburg'a transfer oldu.

Daha sonra Almanya'nın Braunschweig ve St.Pauli tamımlarında forma giydi. En son ülkesinin önemli takımlarından Rosenborg'da görev yapan 29 yaşındaki futbolcunun Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi tecrübeleri de bulunuyor.

Vegar Eggen Hedenstad, Norveç Milli Takım'larının her yaş grubunda görev yaptı. Artık Süper Lig'de Karagümrük forması giyecek olan Vegar'a başarılar dileriz. Hoş geldin Viking!"