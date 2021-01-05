Kritik maç Halil Umut Meler’in

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dün sona eren 16. haftanın ardından 17. haftanın perdesi bugün 3 maçla açılacak. MHK da karşılaşmaları yönetecek hakemlerini açıkladı. Perşembe günü zirveyi ilgilendiren Fenerbahçe- Alanyaspor müsabakasına Halil Umut Meler atandı. Bu karşılaşma Erol Bulut'un eski takımına karşı oynayacağı maç olarak da önem taşıyor.Sarıkırmızılı futbolcu Marcao'nun pozisyonunda orta hakemi Abdulkadir Bitigen'i VAR'a davet etmediği için eleştiri almıştı.LIGDE son 14 maçını kaybetmeyen Gaziantep FK, Mustafa Dalcı yönetiminde çıkışa geçen ve son iki maçını kazanan Ankaragücü'nü saat 16.00'da ağırlayacak. G.Antep'te Mirallas, A.Gücü'nde ise Kitsiou sarı kart cezalası.maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Yeni Malatya, son iki mücadelesinden 3 puan çıkaramayan Sivasspor'u ağırlayacak. Malatya'da Hafez, Sivas'ta ise Cofie kart cezalısı olduğu için görev yapamayacak