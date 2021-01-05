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’un ilk yarı karnesi

TFF 1’inci Lig’de mücadele eden Yılport , ilk yarıyı 33 puanla tamamladı. Kırmızı-Beyazlı ekipte kaleci Nurullah Aslan en çok forma giyen oyuncu olurken, Nadir Çiftçi’de 4 golle ilk yarıyı tamamladı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 16:11 Son Güncelleme: 5.1.2021 16:47 ABONE OL
Samsunspor’un ilk yarı karnesi

TFF 1'inci Lig'de 2020-2021 sezonunu geçiren Yılport Samsunspor'da Nurullah Aslan bu sezonun ilk yarısında en fazla sahada kalan isim olarak öne çıktı. Ligde toplam 25 futbolcunun görev aldığı takımda Nurullah Aslan geride kalan 17 maçın tamamında forma giyerek bin 530 dakika sahada bulundu. Nurullah Aslan'ı, 15 maçta bin 350 dakika oynayan Kerem Can Akyüz ve 15 karşılaşmada bin 154 dakika sahada kalan Burak Çalık takip etti.

Kırmızı-beyazlı ekipte en skorer isim ise Nadir Çiftçi oldu. Takımın sezon başında renklerine dahil ettiği Nadir Çiftçi forma giydiği 14 maçta 4 kez ağları havalandırdı. Nadir Çiftçi'yi, 3'er golle İlyas Kubilay Yavuz, Gökhan Alsan, Burak Çalık ve Guido Koçer takip etti. Takımda ayrıca 2 golle Oğuz Gürbulak, birer golle de Yalçın Kılınç, Vukan Savicevic, Edwin Gyasi, Enes İslam İlkin, Ahmethan Köse ve Tomane katkı sağladı.

EN HIRÇIN ERHAN KARTAL

Sezonun ilk yarısında Erhan Kartal 5 sarı kart görürken, Kerem Can Akyüz, Vukan Savicevic ve Ferhat Çulcuoğlu ise 4'er sarı kart gördü. Takımda ayrıca Erkam Reşmen ve Nadir Çiftçi 3, Caner Arıcı, Yalçın Kılınç, İlyas Kubilay Yavuz, Burak Çalık ve Edwin Gyasi 2'şer ve Nurullah Aslan, Kevin Boli, Gökhan Alsan, Muhsin Yıldırım, Oğuz Gürbulak, Guido Koçer ve Ahmethan Köse'de birer sarı kart gördü.

Samsunspor'da temaslılarla birlikte toplamda 17 futbolcu, Covid-19'a yakalanarak ilk yarıda toplam 25 maçta görev alamadı.

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Samsunspor’un ilk yarı karnesi
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