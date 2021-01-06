Berat tamam sıra Perez’de

Devre arası için transfer önceliğini orta sahaya veren Trabzonspor, listenin ilk sırasında yer alan Berat Özdemir'de mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediğiBu sezon ligde 13 maça çıkan Berat, 3 gol kaydetme başarısı gösterdi.Bu arada Trabzonspor'un hedefindeki bir diğer isim olan Enzo Perez'in transferinde de hareketli dakikalar yaşanıyor.Enzo Perez ile anlaşılması durumunda 2 yıllık sözleşmenin imzalanacağı gelen haberler arasında.SEZONUN flaş ekibi Fatih Karagümrük'ten ses getirecek bir transfer geldi. Kırmızı-siyahlılar, Trabzonspor'da forma şansı bulmakta zorlanan stoper Gaston Campi'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Avcı'nın göreve gelmesiyle birlikte yedek kulübesine hapsolan Campi, bu sezon ligde 3 maçta oynadı. Karagümrük, Campi'nin ardından Rosenborg'dan Vegar Eggen Hedenstad'ı da aldı.SÜPER Lig'de son haftalarda elde ettiği başarılı sonuçların ardından üst sıralara doğru tırmanışa geçen Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Bordo-mavili takımda sakatlığı tam geçmeyen Vitor Hugo'nun riske edilmesi beklenmezken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da geçtiğimiz hafta kazanan kadroyu korumayı planladığı öğrenildi. Göztepe ile oynanacak maçın ardından diğer haftayı bay geçecek olan bordo-mavililer, bu araya moralli girerek kısa bir tatil yapmayı amaçlıyor.