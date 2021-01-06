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Berat tamam sıra Perez’de

Bordo-mavililer, ’nin 22 yaşındaki ön liberosunu 2.5 milyon Euro bonservisle 4.5 yıllığına kadrosuna kattı. takımında forma giyen 34 yaşındaki ’de de önemli mesafe kat etti

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL
Berat tamam sıra Perez’de
Devre arası için transfer önceliğini orta sahaya veren Trabzonspor, listenin ilk sırasında yer alan Berat Özdemir'de mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği 22 yaşındaki ön liberoyu 4.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Oyuncuya yarım sezon için 2.5 milyon TL, gelecek yıl için ise 5 milyon TL maaş verilecek. Gençlerbirliği'ne de 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ve genç futbolcunun bir sonraki satışından kârın üzerinden yüzde 20 pay verilecek. Bu sezon ligde 13 maça çıkan Berat, 3 gol kaydetme başarısı gösterdi.

ENZO PEREZ FİYATTA İNDİRİME GİTTİ
Bu arada Trabzonspor'un hedefindeki bir diğer isim olan Enzo Perez'in transferinde de hareketli dakikalar yaşanıyor. River Plate'te forma giyen 34 yaşındaki oyuncuyla daha önce yapılan görüşmelerde rakamsal farklılıklar ortaya çıksa da orta saha oyuncusunun kendisine aktarılan projeden memnun kaldığı ve ücretini indirdiği öğrenildi. Enzo Perez ile anlaşılması durumunda 2 yıllık sözleşmenin imzalanacağı gelen haberler arasında.

GASTON CAMPİ KARAGÜMRÜK'TE
SEZONUN flaş ekibi Fatih Karagümrük'ten ses getirecek bir transfer geldi. Kırmızı-siyahlılar, Trabzonspor'da forma şansı bulmakta zorlanan stoper Gaston Campi'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Avcı'nın göreve gelmesiyle birlikte yedek kulübesine hapsolan Campi, bu sezon ligde 3 maçta oynadı. Karagümrük, Campi'nin ardından Rosenborg'dan Vegar Eggen Hedenstad'ı da aldı.

TRABZONSPOR'UN KONUĞU GÖZTEPE
SÜPER Lig'de son haftalarda elde ettiği başarılı sonuçların ardından üst sıralara doğru tırmanışa geçen Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Bordo-mavili takımda sakatlığı tam geçmeyen Vitor Hugo'nun riske edilmesi beklenmezken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da geçtiğimiz hafta kazanan kadroyu korumayı planladığı öğrenildi. Göztepe ile oynanacak maçın ardından diğer haftayı bay geçecek olan bordo-mavililer, bu araya moralli girerek kısa bir tatil yapmayı amaçlıyor.

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Berat tamam sıra Perez’de
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