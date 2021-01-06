Büyük avcısı Konyaspor

Süper Lig'de 6'ncı galibiyetini Galatasaray karşısında alan İttifak Holding Konyaspor, Üç Büyükler'e bambaşka bir görüntü çizdi. Yeşil-beyazlılar sezonun ikinci haftasında sahasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ederken, 7. haftada da Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-0 yendi.İttifak Holding Konyaspor'un22 puanının 9'unu bu maçlardaalması da dikkat çekti.77. dakikada penaltı pozisyonuna itirazı üzerine kırmızı kart gören Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Kırmızıyı hak etmedim. Biz de insanız. Bu pandemi döneminde, sakatlık ve hastalıkla mücadele ediyoruz. Bu kadar laf söyleyemeyecek miyiz yani. Hakeme karşı herhangi bir taciz ve hakaret yok. Hayatımda ilk defa kırmızı kart görüyorum. Bizim de canımız yanıyor. Bu kadar mücadele ediyoruz, koskoca şehri temsil ediyoruz. Onun için daha duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi.