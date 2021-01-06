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Büyük avcısı

Yeşil-beyazlılar, (4-1) ve (2-0) galibiyetlerinin ardından ’ı da yenerek Üç Büyükler’e karşı tulum çıkarttı

Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL
Büyük avcısı Konyaspor
Süper Lig'de 6'ncı galibiyetini Galatasaray karşısında alan İttifak Holding Konyaspor, Üç Büyükler'e bambaşka bir görüntü çizdi. Yeşil-beyazlılar sezonun ikinci haftasında sahasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ederken, 7. haftada da Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-0 yendi.
Dün gece de Galatasaray'a 4-3'lük üstünlük sağlayan İsmail Kartal'ın öğrencileri böylece Üç Büyükler'e karşı 3'te 3 yapmayı başardı. İttifak Holding Konyaspor'un 22 puanının 9'unu bu maçlarda alması da dikkat çekti.

HAKEMLER BİRAZ DUYARLI OLMALI!
77. dakikada penaltı pozisyonuna itirazı üzerine kırmızı kart gören Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Kırmızıyı hak etmedim. Biz de insanız. Bu pandemi döneminde, sakatlık ve hastalıkla mücadele ediyoruz. Bu kadar laf söyleyemeyecek miyiz yani. Hakeme karşı herhangi bir taciz ve hakaret yok. Hayatımda ilk defa kırmızı kart görüyorum. Bizim de canımız yanıyor. Bu kadar mücadele ediyoruz, koskoca şehri temsil ediyoruz. Onun için daha duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi.

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Büyük avcısı Konyaspor
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