Mandzukic derbiye yetişecek!

Ara transferde birer santrfor, stoper ve orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Forvette birçok isim üzerinde duran siyah-beyazlılar, 17 Ocak'ta oynanacak Galatasaray derbisine yeni golcüyü yetiştirmeyi planlıyor. Kartal, bu doğrultuda Mario Mandzukic ile sezon başında sağlayamadığı anlaşmayı bu kez yapmak için görüşmelere dün itibarıyla resmen başladı.Sahalara dönerek yeniden futbol oynamak ve yaza kadar form tutarak milli takımıylaSezon başı 3 milyon Euro net maaşın yanı sıra imza parası isteyen golcü oyuncunun bu kez Beşiktaş'ın 1.5 milyon Euro maaş şartına yanaşması bekleniyor. Temmuz ayından bu yana takımsız olan Mandzukic, fiziki açıdan kendisini sağlıklı tutmak adına özel antrenörlerinin uyguladığı programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.Annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a giden ve Beşiktaş'ın oynadığı son iki maçta forma giyemeyen Aboubakar, Türkiye'ye döndü. Dün öğle saatlerinde İstanbul'a gelen golcü futbolcu, Kovid-19 testine tabi tutuldu ve daha sonra idmana çıktı. Antrenmanın ardından da Sergen Yalçın'la bir görüşme yaptı. 28 yaşındaki futbolcu, Rize maçının kadrosuna alındı.