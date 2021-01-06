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için 10 milyon Euro’luk dev teklif

, F.Bahçe’nin kapısını çaldı. Karar Erzurum maçından sonra

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL
Ozan Tufan için 10 milyon Euro’luk dev teklif
Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan'a, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace teklif yaptı. Sezon başında da 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen ancak kadrosuna katamayan Crystal, bu kez 10 milyon Euro'luk teklifle sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı. Yönetimin bu öneriye şu anda bir cevap vermediği bildirildi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut'un ligin 18. haftasında oynanacak olan BB Erzurumspor maçının ardından bir toplantı yapacağı ve konuyu masaya yatıracağı öğrenildi. Onay çıkması halinde Ozan, Premier Lig ekibine transfer olacak. Yıldız futbolcunun sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek.

FİLİP NOVAK BİLEĞİNDEN SAKAT
FENERBAHÇE'NİN Çekyalı sol beki Filip Novak, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Bilek sakatlığı nedeniyle Kasımpasa maçında son anda kadrodan çıkarılan tecrübeli oyuncunun tedavisine devam ediliyor. Novak'ın pazartesi günkü Erzurum mücadelesine yetişme ihtimali bulunuyor. Öte yandan Gökhan Gönül de tedavi oluyor. Kasımpaşa karşısında görev almayan Gökhan, Alanya maçında kadroda olacak ancak yedek soyunacak.

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Ozan Tufan için 10 milyon Euro’luk dev teklif
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