Ozan Tufan için 10 milyon Euro’luk dev teklif

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan'a, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace teklif yaptı. Sezon başında da 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen ancak kadrosuna katamayan Crystal, bu kez 10 milyon Euro'luk teklifle sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı. Yönetimin bu öneriye şu anda bir cevap vermediği bildirildi.ligin 18. haftasında oynanacak olan BB Erzurumspor maçının ardından bir toplantı yapacağı ve konuyu masaya yatıracağı öğrenildi.Yıldız futbolcunun sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek.FENERBAHÇE'NİN Çekyalı sol beki Filip Novak, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Bilek sakatlığı nedeniyle Kasımpasa maçında son anda kadrodan çıkarılan tecrübeli oyuncunun tedavisine devam ediliyor. Novak'ın pazartesi günkü Erzurum mücadelesine yetişme ihtimali bulunuyor. Öte yandan Gökhan Gönül de tedavi oluyor. Kasımpaşa karşısında görev almayan Gökhan, Alanya maçında kadroda olacak ancak yedek soyunacak.