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devleri ve Merih Demiral'ın peşinde!

Son dakika: Kariyerine devi 'da başlayan ve ardından 2019 yılında ekibi 'e 17.5 milyon Euro gibi bonservis bedeli ile transfer olan 'ya 'nın dev ekipleri talip oldu. Bu sezon özellikle 'nde gösterdiği performansla dev ekiplerin radarına giren Yazıcı, ara transfer döneminde takımından ayrılabilir. İşte genç futbolcuya talip olan takımlar...

Giriş Tarihi: 6.1.2021 16:53 Son Güncelleme: 6.1.2021 17:06 ABONE OL
Son dakika: Avrupa devleri Yusuf Yazıcı ve Merih Demiral'ın peşinde!

'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken , 'nın dev kulüplerini peşine taktı

Son dakika: Avrupa devleri Yusuf Yazıcı ve Merih Demiral'ın peşinde!

Fransa ekiplerinden 'de gösterdiği performansla dikkat çeken için 'nın dev kulüpleri sıraya girdi.

Son dakika: Avrupa devleri Yusuf Yazıcı ve Merih Demiral'ın peşinde!

Milli futbolcuyla son olarak İtalya ekipleri Juventus ve Inter ile Almanya Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen ilgileniyor.

Son dakika: Avrupa devleri Yusuf Yazıcı ve Merih Demiral'ın peşinde!

DAHA ÖNCE MİLAN'IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Daha önce Milan'ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Hakan Çalhanoğlu'nun yerine düşündüğü için İtalya'nın dev kulüpleri Juventus ve Inter de devrede.

Son dakika: Avrupa devleri Yusuf Yazıcı ve Merih Demiral'ın peşinde!

Öte yandan, Bayer Leverkusen'in de için bilgi aldığı da gelen haberler arasında.

Son dakika: Avrupa devleri Yusuf Yazıcı ve Merih Demiral'ın peşinde!

'nin 17.5 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı için en az 50 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade ediliyor.

Son dakika: Avrupa devleri Yusuf Yazıcı ve Merih Demiral'ın peşinde!

LIVERPOOL MERİH'İN PEŞİNDE!

İngiliz ekibi Liverpool'un Juvestus'ta forma giyen milli yıldız Merih Demiral için 45 milyon sterlinlik teklifte bulunacağı iddia edildi.

Son dakika: Avrupa devleri Yusuf Yazıcı ve Merih Demiral'ın peşinde!

İngiltere Premier Lig'de maç fazlasıyla lider durumda bulunan Liverpool'un 22 yaşındaki milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Son dakika: Avrupa devleri Yusuf Yazıcı ve Merih Demiral'ın peşinde!

İddialara göre Liverpool başarılı savunmacı için 45 milyon sterlinlik bir teklifle Juventus'un kapısını çalacak.

Son dakika: Avrupa devleri Yusuf Yazıcı ve Merih Demiral'ın peşinde!

Juventus'un ise Merih için gelecek tekliflere sıcak bakmadığı ve futbolcunun takımda kalmasından yana olduğu ifade ediliyor.

Son dakika: Avrupa devleri Yusuf Yazıcı ve Merih Demiral'ın peşinde!

Merih Demiral, bu sezon Juventus formasıyla 3'ü Şampiyonlar Ligi, 6'sı olmak üzere toplam 9 resmi maçta sahaya çıktı.

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Avrupa devleri Yusuf Yazıcı ve Merih Demiral'ın peşinde!
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