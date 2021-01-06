Avrupa devleri Yusuf Yazıcı ve Merih Demiral'ın peşinde!

Lille'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yazıcı, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de gösterdiği performansla dikkat çeken Yusuf Yazıcı için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi.
Milli futbolcuyla son olarak İtalya Serie A ekipleri Juventus ve Inter ile Almanya Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen ilgileniyor.
DAHA ÖNCE MİLAN'IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
Daha önce Milan'ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Hakan Çalhanoğlu'nun yerine düşündüğü Yusuf Yazıcı için İtalya'nın dev kulüpleri Juventus ve Inter de devrede.
Lille'nin 17.5 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı için en az 50 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade ediliyor.
LIVERPOOL MERİH'İN PEŞİNDE!
İngiliz ekibi Liverpool'un Juvestus'ta forma giyen milli yıldız Merih Demiral için 45 milyon sterlinlik teklifte bulunacağı iddia edildi.
İngiltere Premier Lig'de maç fazlasıyla lider durumda bulunan Liverpool'un 22 yaşındaki milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
İddialara göre Liverpool başarılı savunmacı için 45 milyon sterlinlik bir teklifle Juventus'un kapısını çalacak.
Juventus'un ise Merih için gelecek tekliflere sıcak bakmadığı ve futbolcunun takımda kalmasından yana olduğu ifade ediliyor.
Merih Demiral, bu sezon Juventus formasıyla 3'ü Şampiyonlar Ligi, 6'sı Serie A olmak üzere toplam 9 resmi maçta sahaya çıktı.