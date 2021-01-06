Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Papis Cisse'ye teklif...

haberi: 'de sürpriz ayrılık! Papis Cisse'ye teklif...

bilgisine göre 'nin sezon başında Alanyaspor'dan transfer ettiği Papis Cisse'ye Süper Lig'den teklif geldi. Yaptığı transferlerle adından söz ettiren bu kez de Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Cisse'ye teklif götürdü. Karagümrük şimdiden devre arasında Emre Çolak, Borini, Bertolacci, Campi gibi isimleri kadrosuna kattı.

Giriş Tarihi: 6.1.2021 09:05 ABONE OL
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Papis Cisse'ye teklif...

Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Fatih Karagümrük, transferde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bu sezon forvet hattında Sobiech ve Mevlüt Erdinç'e forma şansı veren Şenol Can, gol yükünü sırtlayacak bir santrafor istiyor. TRT Spor'un aktardığı son dakika bilgisine göre Fenerbahçe'nin golcüsü Cisse için girişimler başladı.

Ara transferde daha önce Emre Çolak, Borini, Bertolacci transferlerini duyuran Karagümrük, son olarak Gaston Campi ile Vegar Eggen Hedenstad'ı renklerine bağladığını açıklamıştı.

Bu dönemde 5 futbolcuyla kadrosunu takviye eden İstanbul temsilcisi Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Papiss Cisse'yi de transfer etmek istiyor.

35 yaşındaki forvet bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta 3 gol 1 asistlik katkı verdi.

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Milli yıldız Ozan Tufan İngiltere Premier Lig'e transfer oluyor...

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: İşte tüm mesleklerin 2021 zamlı maaşları
BİM 6 Ocak 2021 aktüel ürünler raflarda yerini aldı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman sona erecek? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor ve bitiyor?
Merve Dizdar'ın mütevazı evi sosyal medyaya damga vurdu!
Balık tezgahındaki tehlike: Yedikten sonra hayatını kaybetti
Son dakika haberi: SSK, BAĞKUR ve Memur emekli maaşları 2021 Ocak zammı belli oldu! En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar oldu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni bölüm ne zaman? Eşkıya EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Türkiye'de 5 Ocak koronavirüs vaka sayısı tablosunda son durum
Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanlığından yeni yüz yüze eğitim kararı! 81 ile yazı gönderildi...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika yerli aşı açıklaması!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Papis Cisse'ye teklif...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA