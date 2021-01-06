Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de 17. hafta: FT Antalyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 1 (CANLI)

Süper Lig'de 17. hafta: : 3 - : 1 (CANLI)

Süper Lig’in 17. haftasında , ’ü ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 3-1 önde tamamladı. Maçta 2. yarı devam ediyor.

İHA
Giriş Tarihi: 6.1.2021 20:14 Son Güncelleme: 6.1.2021 20:36 ABONE OL
Süper Lig'de 17. hafta: FT Antalyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 1 CANLI

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı devam ediyor. Saat 19.00'da başlayan maçta Antalyaspor evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Maçta Antalyaspor'un 3-1'lik üstünlüğü devam ediyor.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Balkovec'in sert şutu kalecinin solundan ağlara gitti. 0-1

13. dakikada Nuri'nin, ceza sahası dışından sert şutu Koray Altınay'ın eline çarptı ve sonra topu kaleci çıkardı. Pozisyonun ardından maçın VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi.

19. dakikada kırmızı beyazlılarda Hakan Özmert penaltı atışını gole çevirdi. 1-1

38. dakikada Amilton'un sol kanattan ceza sahası içine yerden ortasında defans uzaklaştıramadı. Topu önünde bulan Gökdeniz Bayrakdar'ın vuruşu ağlara gitti. 2-1

Hakemler: Hüseyin Göçek x, Kerem Ersoy x, Deniz Caner Özaral

İLK 11'LER

FT Antalyaspor: Boffin x, Veysel Sarı x, Naldo x, Bünyamin Balcı x, Kudriashov x, Nuri Şahin xx, Hakan Özmert xx, Gökdeniz Bayraktar xx, Doğukan Sinik x, Amilton x, Orgill x

Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Podolski, Mevlüthan Ekelik, Serdar Poyraz, Omar İmeri, Adem Metin Türk,i Mert Yılmaz

Teknik direktör: Ersun Yanal

Fatih Karagümrük: Vivieno x, Roco x, Campi x, Hedenstad x, Balkovec xx, N'Diaye x, Biglia x, Ndao x, Koray Altınay x, Borini x, Sobiech x

Yedekler: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Mevlüt Erdinç, Murat Sarıgül, Fatih Kuruçuk, Arveladze, Ramazan Civelek, Jimmy Durmaz Bertolacci, Emre Çolak

Teknik direktör: Atılay Canel

Goller: Balkovec (dk. 9) (Fatih Karagümrük), Hakan Özmert (dk. 19 pen.), Gökdeniz Bayrakdar (dk. 38) (FT Antalyaspor)
Sarı kartlar: Koray Altınay, Roco (Fatih Karagümrük), Nuri Şahin (FT Antalyaspor)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: İşte tüm mesleklerin 2021 zamlı maaşları
İkinci el otomobil fiyatlarından son dakika haberi: İşte fiyatı dibi gören 10 araba
Son dakika haberi: Rüya gerçek oldu, Mesut Özil Fenerbahçe'de! Yıldız oyuncunun anlaşma şartları ve oturacağı ev de belli oldu
Son dakika gelişmesi: Bakan Selçuk'tan okullarla ilgili kritik açıklama geldi! "Yüz yüze eğitim kararını açıklıyoruz"
BİM 6 Ocak 2021 aktüel ürünler bugün raflarda yerini aldı! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Resmi Gazete'den son dakika haberi! Uzaktan eğitim ile ilgili yeni karar yayımlandı
Çağla Şıkel’i ölümle tehdit eden kişi bakın kim çıktı!
Merve Dizdar'ın mütevazı evi sosyal medyaya damga vurdu!
Bilim Kurulu üyesinden son dakika açıklaması: İşte Koronavirüs mutasyonu ile ilgili yanlış bilinen gerçekler!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika yerli aşı açıklaması!
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de 17. hafta: FT Antalyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 1 (CANLI)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA