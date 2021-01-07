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- Tepecikspor maçında yumruklar havada uçuştu!

ile arasındaki maçtaki gerginlik kavgaya dönüştü. Kavga eden futbolcuları sahaya giren çevik kuvvet ekipleri ayırdı. Darıca Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile karşılaşmış ve karşılaşmayı 1-0 kaybederek kupadan elenmişti.

Giriş Tarihi: 7.1.2021 15:45 Son Güncelleme: 7.1.2021 15:49 ABONE OL
Darıca Gençlerbirliği - Tepecikspor maçında yumruklar havada uçuştu!

Kocaeli ekiplerinden 3. Lig B Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği ile İstanbul ekiplerinden Büyükçekmece Tepecikspor karşı karşıya geldi. Mücadele de Büyükçekmece Tepecikspor 77. dakikada Erçağ Evirgen'in attığı golle öne geçti.

Darıca Gençlerbirliği ise, 90+5. dakikada Emre Alan'ın attığı golle beraberliği yakaladı. Son dakikada atılan golle 11 tamamlanan mücadelenin ardından statta bir anda sinirler gerildi. 2 takımın futbolcularının karşı karşıya geldiği gerginlik, kavgaya dönüştü.

Bununla birlikte stat bir anda savaş alanına döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, yaklaşık 20 dakika sürdü. Büyükçekmece Tepeciksporlu bir futbolcunun ise, kavga eden futbolcuları sakinleştirmeye çalışan hakeme tekme atması ise dikkat çekti Futbolcular, sahaya giren çevik kuvvet ekiplerinin müdahaleleri sonucunda güçlükle ayrılabildi.

Maç sonrası futbolcular birbirine girdi | Video

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Darıca Gençlerbirliği - Tepecikspor maçında yumruklar havada uçuştu!
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