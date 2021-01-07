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maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta?

’in 17. Haftası, Fenerbahçe - Alanyaspor maçıyla sona eriyor. Oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet 2 mağlubiyet alarak 29 puanla 5. Sırada bulunan ev sahibi sarı-lacivertli takım, yine son 5 maçında 2 galibiyet 2 mağlubiyet ve tek beraberlikle 30 puan elde ederek 3. sırada bulunan Alanyaspor’la yeşil sahada kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler ise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yoğun olarak cevap arıyor. İşte maçın canlı yayın kanalı ve diğer tüm detayları…

Giriş Tarihi: 7.1.2021 07:08 Son Güncelleme: 7.1.2021 07:09 ABONE OL
Süper Lig Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta?

Süper Lig'de 17. Hafta Fenerbahçe - Alanyaspor mücadelesiyle noktalanıyor. Galatasaray'ın son maçta puan kaybetmesi sonrasında ezeli rakibiyle arasında 1 puanlık fark bulunan Fenerbahçe, sahasında karşılaşacağı ligin ilk 3'ünde yer alan Alanyaspor önünde hata yapmayarak, hanesine 3 puanı yazdırmayı amaçlıyor. Öte yandan maçı izlemek isteyen sporseverler Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arayarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor…

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 17. Hafta son maçın Fenerbahçe - Alanyaspor mücadelesine ilişkin tüm detaylar şöyle;



Fenerbahçe Alanyaspor karşılaşması 7 Ocak 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, İstanbul'da oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1 kanalı ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE, AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI


Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında bugün Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, koordinasyon ile çabukluk çalışmalarının ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Çift kale maçla süren idmanın son bölümünde oyuncular, taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz takımla çalışırken, Filip Novak, Gökhan Gönül, Diego Perotti, Tolga Ciğerci ve Jose Sosa çalışmalarını bireysel sürdürdü.

Sarı-lacivertli oyuncular, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

AYTEMİZ ALANYASPOR, FENERBAHÇE DEPLASMANINDA PUAN PEŞİNDE


Süper Lig'in 17'nci haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor, yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sahasında sergilediği performansı son deplasman maçlarında gösteremeyen Akdeniz temsilcisi, İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

Süper Lig'in 17'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor en yakın rakiplerinden Fenerbahçe'ye konuk olacak. Yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çakacak. Son haftalarda deplasmanda istediği sonuçları alamayan Alanyaspor, bu sezon evinde geçmiş yıllardan uzak grafik çizen Fenerbahçe'den puan ya da puanlar koparmayı hedefliyor.

3 BÜYÜKLER İÇİNDE EN ÇOK PUANI FENERBAHÇE'DEN ALDI

Ligde daha önce 8 kez karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde üstün taraf 4 galibiyetle Fenerbahçe olurken, Alanyaspor rakibini 2 kez mağlup edebildi. İki maçta ise takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı. Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda rakibinden puan almayı başaran Alanyaspor, ilk maçta rakibini evinde 3-1 mağlup etmiş, deplasmanda oynanan ikinci maçta ise 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Üç büyükler içinde en çok puan aldığı takım olan Fenerbahçe'den bugüne dek oynadığı maçlarda 8 puan alan Alanyaspor, rakibine en son 2018-2019 sezonunda mağlup oldu. Alanyaspor bugüne kadar Fenerbahçe ile oynadığı 8 karşılaşmada 9 gol kaydederken kalesinde 15 gol gördü.


HER İKİSİNİN DE 4 MAĞLUBİYETİ VAR

Bu sezon zirve yarışında birbirlerine çok yakın olan iki ekibin 4'er mağlubiyeti bulunurken, Alanyaspor bu mağlubiyetlerin tamamını deplasman maçlarında aldı. Fenerbahçe ise mağlubiyetlerin 3'ünü evinde oynadığı maçlarda yaşadı, son yenilgisini Gaziantep FK deplasmanında aldı. Bu sezon en çok gol atan takımlar arasında yer alan Alanyaspor ve Fenerbahçe, zirve yarışında birbirlerini takip ediyor. Alanyaspor 16 maçta rakip fileleri 27 kez havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü. Sarı lacivertli ekip ise 15 maçta 30 gol kaydederken, kalesinde 20 gole engel olamadı.

ALANYASPOR'DA TEK EKSİK UFUK

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe deplasmanına tek eksikle gidecek. Bugün hava yoluyla İstanbul'a gidecek Akdeniz temsilcisinde sakatlıkları geçen Ceyhun Gülselam ve Khouma Babacar hafta içi takımla birlikte idmanlara çıktı. Alanyaspor'da sadece ameliyat sonrası iyileşme süreci devam eden kaleci Ufuk Ceylan'ın kadroda olması beklenmiyor. Cezalı oyuncusu bulunmayan turuncu yeşilli takımın, kart cezası sınırında ise 4 oyuncusu var. Davidson, Georgios Tzavellas ve geçen hafta Medipol Başakşehir maçında birer sarı kart gören Manolis Siopis ve Francois Moubandje kart sınırındaki futbolcular. Bu oyuncular yarın sarı kart görmeleri halinde Alanyaspor'un 18'inci haftada evinde oynayacağı Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL KADRO

Aytemiz Alanyaspor'un Fenerbahçe maçındaki muhtemel 11'i şöyle:

"Marafona - Moubandje, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Siopis, Berkan Efkan Kutlu, Davidson, Bakasetas, Efecan Karaca, Bareiro"

SAKAT: Ufuk Ceylan

CEZALI: Yok

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Süper Lig Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta?
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