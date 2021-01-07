Süper Lig Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta?

AYTEMİZ ALANYASPOR, FENERBAHÇE DEPLASMANINDA PUAN PEŞİNDE



Süper Lig'in 17'nci haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor, yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sahasında sergilediği performansı son deplasman maçlarında gösteremeyen Akdeniz temsilcisi, İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönmek istiyor.



Süper Lig'in 17'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor en yakın rakiplerinden Fenerbahçe'ye konuk olacak. Yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çakacak. Son haftalarda deplasmanda istediği sonuçları alamayan Alanyaspor, bu sezon evinde geçmiş yıllardan uzak grafik çizen Fenerbahçe'den puan ya da puanlar koparmayı hedefliyor.



3 BÜYÜKLER İÇİNDE EN ÇOK PUANI FENERBAHÇE'DEN ALDI

Ligde daha önce 8 kez karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde üstün taraf 4 galibiyetle Fenerbahçe olurken, Alanyaspor rakibini 2 kez mağlup edebildi. İki maçta ise takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı. Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda rakibinden puan almayı başaran Alanyaspor, ilk maçta rakibini evinde 3-1 mağlup etmiş, deplasmanda oynanan ikinci maçta ise 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Üç büyükler içinde en çok puan aldığı takım olan Fenerbahçe'den bugüne dek oynadığı maçlarda 8 puan alan Alanyaspor, rakibine en son 2018-2019 sezonunda mağlup oldu. Alanyaspor bugüne kadar Fenerbahçe ile oynadığı 8 karşılaşmada 9 gol kaydederken kalesinde 15 gol gördü.