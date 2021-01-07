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Gövde gösterisi

Vodafone Park’taki maça damga vuran isim Cyle Larin oldu. Kanadalı forvetin tam 4 golle yıldızlaştığı karşılaşmada Oğuzhan da 1 gol ve 1 asistle takımına katkı verdi. Kapanışı Hasic yaptı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 7.1.2021 ABONE OL
Gövde gösterisi
Evinde resital sunan siyah-beyazlılar, zirvedeki rakiplerine gözdağı verdi
Bir takıma teknik adam dokunuşu nasıl olur, bunu Sergen Yalçın ile çok net görüyoruz. Sezon başı takımda kalması tartışılan Larin, resmi maçlarda 12. golüne ulaşırken, 2 yıldan uzun süredir geri dönmesi beklenen Oğuzhan Özyakup da Yalçın'ın eliyle resmen hayat buldu. Hasic de geri dönüşe imza atanlar arasına katıldı. Vodafone Park'ta baştan sona Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçen bir maç vardı. Larin'in hücumda sergilediği akıllı performans rahat bir maç izletti. Kanadalı oyuncu 4 gol kaydettiği maçta, adeta "Santrfor transferine gerek yok" mesajı verdi. Golcü kimliğinin yanı sıra 5 maçtır kalesini de rakiplere kapatan siyah-beyazlılarda sahaya gösterilen mücadele, baştan sona dinamik oyun, sanki tribünlerde taraftar var ve takımı ateşliyor duygusu yarattı. Herhalde Beşiktaş taraftarı tribünlerde olsa şampiyonluk tezahüratları Dolmabahçe'deki resitalde listenin bir numarasında olurdu.

MUHTEŞEM İKİLİ
BEŞİKTAŞ, Çaykur Rizespor'u 6-0 yenerken Süper Lig'deki gol sayısını 37'ye yükseltti. Bunların 18'ine Cyle Larin (10) ve Vincent Aboubakar (8) imza attı. Larin bu sezon toplamda 12 gole ulaşırken 2 de asist yaptı. Kamerunlu Aboubakar da bu maçla birlikte 2. gol pasını verdi.

LARİN 32 YILLIK REKORU EGALE ETTİ
Cyle Larin, 1989-90 sezonundaki Beşiktaş- Adana Demirspor maçından sonra bir lig maçında siyahbeyazlı formayla 4 gol atan ilk futbolcu oldu. Daha önceki 4 golü Kartal'ın, Ali Sami Yen'de Adana Demirspor'u Ekim 1989 tarihinde 10-0 yendiği karşılaşmada Ali Gültiken kaydetmişti.

ŞAMPİYONLUK SENESİYLE AYNI
62 gün aradan sonra ilk 11'de şans bulan Oğuzhan Özyakup, muhteşem bir takım uyumu yakaladıklarını söyledi. 28 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş'ta çok güzel bir ortam var. Şampiyonluk senesinde böyle bir hava vardı. Yaşlar eşit, saygı ve uyum tam. Galibiyetler gelince de otomatik olarak herkesi pozitif etkiliyor. Elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bunu da devam ettiririz. Daha ligin yarısına bile gelmedik. Bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.

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