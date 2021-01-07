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Pochettino puan kaybı ile başladı! Saint-Etienne 1-1

, Arjantinli 'nun teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından ilk maçını, 'in 18. haftasında Saint-Etienne ile deplasmanda oynadı. Mücadele 1-1 sona erdi.

AA
Giriş Tarihi: 7.1.2021 08:54 ABONE OL
Pochettino puan kaybı ile başladı! Saint-Etienne 1-1 PSG

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 18. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı.

PSG, Arjantinli Mauricio Pochettino'nun teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından ilk maçını, Ligue 1'in 18. haftasında Saint-Etienne ile deplasmanda oynadı.

Ev sahibi takım, Hamouma'nın 19. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Moise Kean'ın 22. dakikada meşin yuvarlığı filelerle buluşturmasıyla PSG skoru eşitledi: 1-1. İlk yarı bu skorla kapandı.

İkinci devrede ise her iki takımdan gol sesi çıkmadı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

PSG, bu skorla puanını 36'ya yükselterek 2. sıraya yerleşti. Saint-Etienne ise 19 puanla 14. sırada kaldı.

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Pochettino puan kaybı ile başladı! Saint-Etienne 1-1 PSG
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