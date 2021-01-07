Son dakika haberi: Fenerbahçe Mesut Özil ile söz kesti! Flaş transferin detayları belli oldu!

3 MİLYON EURO MAAŞLA 3.5 SENELİK SÖZLEŞME İÇİN SÖZ KESİLDİ

Sarı-lacivertli kurmaylar, Boğaz'da bir evde buluştuğu yıldız oyuncuyu ikna etti. Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen markasıyla sponsor olduğu Mesut ile 3 milyon Euro maaşla, 3.5 senelik sözleşme için söz kesildi.

Kanarya'nın birkaç gün içerisinde transferi resmiyete kavuşturması bekleniyor. Transferin perde arkasında ise ilginç detaylar yatıyor... F.Bahçe taraftarı olduğu bilinen Mesut, önceki gece İstanbul'daydı. 32 yaşındaki oyuncu, Başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu, yardımcısı Selçuk Şahin ve Acun Ilıcalı ile Boğaz'da bir evde bir araya geldi. Daha önce bir noktaya getirilen transferin detayları konuşuldu.

Transferde aracı olan Ilıcalı'nın, sarı-lacivertlilere ekonomik olarak da önemli bir katkı sağlayacağı öğrenildi. Yeni dijital platform Exxen markasıyla Mesut'a sponsor olacak Ilıcalı'nın yıldız oyuncunun maliyetinin büyük bölümünü karşılaşacağı bildirildi.