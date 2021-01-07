Son dakika haberi: Fenerbahçe Mesut Özil ile söz kesti! Flaş transferin detayları belli oldu!

Günlerdir transfer gündeminin en sıcak konusu olan Mesut Özil transferi ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin uzun süredir takıma katmak istediği yıldız oyuncu ile söz kesildi. Ara transfer döneminin bombasını patlatmaya hazırlanan Fenerbahçe, Mesut Özil transferini açıklamaya hazırlanıyor. Yapılacak olan flaş transferin detayları da belli oldu.
EŞİ TÜRKİYE'Yİ ÇOK İSTEDİ
Mesut ve Amine Özil çifti, kızları Eda'nın yüzünü yılbaşı pozunda ilk kez paylaşmıştı. ABD'DEN çok önemli teklif alan Mesut Özil'in Fenerbahçe tercihinde ailesinin de etkisinin büyük olduğu bildirildi. Mesut'un eşi 2014 Türkiye Güzeli Amine Özil'in İstanbul'a dönmeyi çok istediği kaydedildi. Aynı şekilde Mesut da Fenerbahçe'de ve İstanbul'da futbol oynamak istiyor. İstanbul Kısıklı'da büyük bir arazide yaptırdıkları villanın her detayıyla özel olarak ilgilenen Amine Özil'in, İstanbul günlerinin başlaması için sabırsızlandığı öğrenildi.
HAYALİNE KAVUŞUYOR
Mesut Özil kariyerinin başında, Werder Bremen'in resmi internet sitesine verdiği röportajda Almanya dışındaki favori kulüplerinin Barcelona ve Fenerbahçe olduğunu açıklamıştı. Ayrıca Mesut kariyerinin bir döneminde bu iki takımda oynamak istediğini de belirtmişti. Ardından İspanya'da Real Madrid forması giyen Türk asıllı yıldız oyuncunun Barcelona hayali gerçekleşmedi ama Fenerbahçe hayaline kısa süre içerisinde kavuşacak.
KARİYERİ KUPA DOLU
Kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Mesut Özil, İngiltere'de Arsenal ile 4 lig kupası, 2 Süper Kupa; İspanya'da Real Madrid ile 1 lig şampiyonluğu, 1 de Süper Kupa kazandı. Özil, Almanya'da Werder Bremen ile de bir lig kupası sevinci yaşadı.
3 MİLYON EURO MAAŞLA 3.5 SENELİK SÖZLEŞME İÇİN SÖZ KESİLDİ
Sarı-lacivertli kurmaylar, Boğaz'da bir evde buluştuğu yıldız oyuncuyu ikna etti. Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen markasıyla sponsor olduğu Mesut ile 3 milyon Euro maaşla, 3.5 senelik sözleşme için söz kesildi.
Kanarya'nın birkaç gün içerisinde transferi resmiyete kavuşturması bekleniyor. Transferin perde arkasında ise ilginç detaylar yatıyor... F.Bahçe taraftarı olduğu bilinen Mesut, önceki gece İstanbul'daydı. 32 yaşındaki oyuncu, Başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu, yardımcısı Selçuk Şahin ve Acun Ilıcalı ile Boğaz'da bir evde bir araya geldi. Daha önce bir noktaya getirilen transferin detayları konuşuldu.
Transferde aracı olan Ilıcalı'nın, sarı-lacivertlilere ekonomik olarak da önemli bir katkı sağlayacağı öğrenildi. Yeni dijital platform Exxen markasıyla Mesut'a sponsor olacak Ilıcalı'nın yıldız oyuncunun maliyetinin büyük bölümünü karşılaşacağı bildirildi.
ARSENAL YARIM SEZONLUK ÜCRETİNİ ÖDEYECEK
Fenerbahçe ile söz kesen Mesut, görüşmenin ardından sabah saatlerinde Londra'ya döndü. Gurbetçi futbolcunun, sezon sonuna kadar sözleşmesinin olduğu Arsenal ile ilişiğini kestikten sonra İstanbul'a geleceği ve sarı-lacivertlilerle resmi sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi. Arsenal'de yarım sezonda 7.5 milyon Euro kazanan tecrübeli 10 numara, bu sezon 6 ay için F.Bahçe'den 1.5 milyon Euro alacak. Kalan alacağını (6 milyon Euro) ise İngiliz kulübü karşılayacak. Yaklaşık 1 yıldır sahalardan uzak olan Mesut'un kısa süre içerisinde maça çıkarak Fenerbahçe'ye katkı sağlamayı planladığı gelen bilgiler arasında.
IRKÇI SALDIRILAR YÜZÜNDEN ALMAN MİLLİ TAKIMINI BIRAKTI
Mesut Özil, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da çektirdiği bir fotoğraf sonrası Almanya'da adeta lince uğrayarak ırkçı hakaretlere maruz kaldı. Kendisini eleştiren Almanya Futbol Federasyonu'na tepki gösteren yıldız oyuncu, "Onların gözünde, kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde ise göçmenim" diyerek Alman Milli Takımı'nı bırakmıştı. Almanlar, Mesut'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da çektirdiği fotoğrafı içlerine sindiremedi.
MENAJERİ MESAJI VERDİ
Mesut Özil'in temsilcisi Erkut Söğüt, hem Arsenal Kulübü hem de oyuncunun ailesiyle her detayı görüşerek en kısa sürede transfer sürecinin tamamlanacağını açıkladı.
Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt de transfere dair açıklamalarda bulundu. Bazı kulüplerle görüşmeler yaptıklarını doğrulayan Söğüt, "Mesut'un Arsenal ile şu anda süren bir sözleşmesi var. Ocak ayı ile birlikte ortada hukuki bir durum kalmadığı için Mesut'a ilgi gösteren kulüplerle görüşmelere başlamıştık. Unutmamak gerekir ki Arsenal ile de şartların konuşulması gerekiyor. İşimizi doğru yapmak zorundayız. Mesut Özil'in geleceğiyle ilgili hem ağabeyi hem ailesiyle her detayı konuşarak süreci en kısa zamanda tamamlayacağız" diye konuştu.
YERLİ OYUNCU OLACAK
2013'te Real Madrid'den Arsenal'e 47 milyon Euro'ya transfer olan ve İngiliz kulübünde en son 7 Mart 2020'de forma giyen Mesut, o tarihten bu yana yeşil sahalardan uzaktı. Alman asıllı Türk oyuncu, TFF talimatlarına göre 2015'ten önce Türk pasaportuna sahip olduğu için Almanya Milli Takımı'nda forma giymesine rağmen Süper Lig'de Türk statüsünde oynayacak.