Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bayern Münih deplasmanda kayıp!

deplasmanda kayıp!

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde () , deplasmanda ’a 3-2 mağlup oldu. Bu sezon ikinci yenilgisini alan lider Bayern Münih, 33 puanda kaldı. Borussia Mönchengladbach ise puanını 24'e çıkararak 7. sırada yer aldı.

AA
Giriş Tarihi: 9.1.2021 01:57 Son Güncelleme: 9.1.2021 02:04 ABONE OL
Bayern Münih deplasmanda kayıp!

Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 15. haftasında Borussia Park'ta Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu. Bavyera ekibi, karşılaşmanın 20. dakikasında penaltıdan Robert Lewandowski ve 26. dakikada Leon Goretzka'nın golleriyle 2-0 öne geçti.

Borussia Mönchengladbach bu gollere 36. ve 45. dakikalarda Jonas Hofmann ile cevap verdi, ilk yarı 2-2 berabere tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 49. dakikada Florian Neuhaus'un fileleri havalandırmasıyla skoru 3-2 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Borussia Mönchenglabach müsabakadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sezon ikinci yenilgisini alan lider Bayern Münih, 33 puanda kaldı.

Borussia Mönchengladbach ise puanını 24'e çıkararak 7. sırada yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: 9-10 Aralık bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı ve saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı'dan yeni açıklama
SON DAKİKA HABER | Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için tarihi açıkladı! O eğitim kurumları 11 Ocak'ta açılıyor...
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! O illerimizde yoğun kar yağışı görülecek
İçişleri Bakanlığından son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman bitiyor, marketler ve fırınlar açık mı?
WhatsApp sözleşmesi nedir ve nasıl iptal edilir? Şubat 2021 WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesi maddeleri neler, kabul etmek zorunlu mu?
Emekli Ocak zammı belli oldu! En düşük ve en yüksek SSK, BAĞKUR, memur emekli maaşları ne kadar?
Son dakika haberi: Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıkladı!: 50 milyon doz daha koronavirüs aşısı...
SON DAKİKA: Yasaklar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Son dakika haberler: Yasaklar ne zaman bitecek? 9-10 Ocak 2021 Hafta sonu yasak var mı, Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte Türkiye'de 8 Ocak koronavirüs vaka sayısı tablosunda son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayern Münih deplasmanda kayıp!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA