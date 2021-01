İşte İrfan Can pazarlığı

Devre arasında takımı güçlendirmek için düğmeye basan Galatasaray yönetimi dev bir hamle yapıyor.Fatih Terim'in de alınmasında ısrarcı olduğu 25 yaşındaki oyuncu ile anlaşan yönetim, Başakşehir'in de kapısını çalarak pazarlık masasına oturdu.2024'te sözleşmesi sona erecek İrfan Can için ilk görüşmede 10 milyon Euro isteyen Başakşehir cephesi, daha sonra rakamı 8 milyon Euro'ya indirdi.İlkinde Diagne+Emre Akbaba+Şener Özbayraklı önerisinde bulunan Galatasaray, ikinci teklifini ise Diagne artı Luyindama olarak yaptı.Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'la çok yakın arkadaş olan İrfan Can Kahveci de transfer için özel çaba harcıyor. Sarı-kırmızılıların teklifini kabul eden başarılı orta saha oyuncusunun yakın çevresine,dediği öğrenildi.BİR GÖRÜŞÖzlenen frikikler geri dönecektirCan Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği en yetenekli orta saha oyuncusu. Oyunun hem savunma hem de hücum yönünü başarıyla yapıyor. Müthiş bir sol ayağa sahip, şut yüzdesi, çalım becerisi çok yüksek. Son dönemde Galatasaray, Sneijder ve Selçuk'tan sonra duran topları etkili kullanan bir oyuncu bulamadı. İrfan Can bu eksikliği giderir ve Galatasaray taraftarının özlediği frikik gollerine de imza atar. Ayrıca İrfan Can önümüzdeki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nın da büyük kozu olacaktır. Taylan ve Oğulcan, İrfan Can'ın kankaları. Galatasaray yönetimi, bu transferi bitirmelidir.PFDK, Antalya maçında kırmızı kart gören Emre Kılınç'a iki maç ceza verdi. Konya'da oynamayan Emre, G.Birliği maçını da kaçıracak ve kupada Y.Malatya maçında görev alacak. Aynı karşılaşmada TFF yöneticilerine hakaretler eden Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik'e ise 45 gün hak mahrumiyeti ve 52 bin 500 TL para cezası çıktı.