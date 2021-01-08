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İşte pazarlığı

Gelmeyi çok isteyen 25 yaşındaki orta sahayla her konuda anlaşan Aslan, Başakşehir yönetimi ile masaya oturdu. Taraflar 8 milyon Euro’luk bonservisi takas formülü üzerinden çözmek için görüşme halinde

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 8.1.2021 ABONE OL
İşte İrfan Can pazarlığı
Devre arasında takımı güçlendirmek için düğmeye basan Galatasaray yönetimi dev bir hamle yapıyor. Başakşehir'deki başarısıyla Türkiye'de transferin gözbebeği haline gelen İrfan Can Kahveci'yi gündemine alan sarı-kırmızılılar, işi bitirme aşamasına getirdi. Fatih Terim'in de alınmasında ısrarcı olduğu 25 yaşındaki oyuncu ile anlaşan yönetim, Başakşehir'in de kapısını çalarak pazarlık masasına oturdu.

İLK TEKLİF: DİAGNE+EMRE AKBABA+ŞENER
2024'te sözleşmesi sona erecek İrfan Can için ilk görüşmede 10 milyon Euro isteyen Başakşehir cephesi, daha sonra rakamı 8 milyon Euro'ya indirdi. Ancak oyuncu satmadan yenisini alamayacak olan sarı-kırmızılılar, takas önererek masaya iki seçenek sundu. İlkinde Diagne+Emre Akbaba+Şener Özbayraklı önerisinde bulunan Galatasaray, ikinci teklifini ise Diagne artı Luyindama olarak yaptı. İrfan Can'ın da ayrılmak istemesi nedeniyle transferde kapıyı açan Başakşehir yönetimi, teklifi değerlendirip dönüş yapacakları mesajını verdi.

'BURADA MİSYONUMU TAMAMLADIM'
Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'la çok yakın arkadaş olan İrfan Can Kahveci de transfer için özel çaba harcıyor. Sarı-kırmızılıların teklifini kabul eden başarılı orta saha oyuncusunun yakın çevresine, "2017'den beri Başakşehir'de forma giyiyorum. Burada artık misyonumu tamamladım. Yeni bir başlangıç yapma zamanım geldi" dediği öğrenildi.

BİR GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN
Özlenen frikikler geri dönecektir
İrfan Can Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği en yetenekli orta saha oyuncusu. Oyunun hem savunma hem de hücum yönünü başarıyla yapıyor. Müthiş bir sol ayağa sahip, şut yüzdesi, çalım becerisi çok yüksek. Son dönemde Galatasaray, Sneijder ve Selçuk'tan sonra duran topları etkili kullanan bir oyuncu bulamadı. İrfan Can bu eksikliği giderir ve Galatasaray taraftarının özlediği frikik gollerine de imza atar. Ayrıca İrfan Can önümüzdeki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nın da büyük kozu olacaktır. Taylan ve Oğulcan, İrfan Can'ın kankaları. Galatasaray yönetimi, bu transferi bitirmelidir.

RECEVİK'E 45 GÜN CEZA ÇIKTI!
PFDK, Antalya maçında kırmızı kart gören Emre Kılınç'a iki maç ceza verdi. Konya'da oynamayan Emre, G.Birliği maçını da kaçıracak ve kupada Y.Malatya maçında görev alacak. Aynı karşılaşmada TFF yöneticilerine hakaretler eden Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik'e ise 45 gün hak mahrumiyeti ve 52 bin 500 TL para cezası çıktı.

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İşte İrfan Can pazarlığı
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