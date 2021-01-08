Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Liverpool, FA Kupası 3. turunda sahaya 23 yaş altı takımıyla çıkan Aston Villa'yı 4-1 yendi

, 3. turunda sahaya 23 yaş altı takımıyla çıkan 'yı 4-1 yendi

İngiltere Federasyon Kupası (FA) 3. tur karşılaşmasında , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle sahaya 23 yaş altı takımıyla çıkan 'yı 4-1 yendi.

AA
Giriş Tarihi: 9.1.2021 02:10 ABONE OL
Liverpool, FA Kupası 3. turunda sahaya 23 yaş altı takımıyla çıkan Aston Villa'yı 4-1 yendi

Liverpool, Villa Park Stadı'nda Aston Villa'nın konuğu oldu. Alman Teknik Direktör Jurgen Klopp'un öğrencileri, Kovid-19 vakaları nedeniyle sahaya 23 yaş altı takımıyla çıkan Aston Villa'yı 4-1 mağlup ederek kupada 4. tura yükseldi.

Liverpool'un gollerini 4. ve 63. dakikalarda Sadio Mane, 60. dakikada Georginio Wijnaldum ve 65. dakikada Muhammed Salah kaydederken, Aston Villa'nın tek golünü 41. dakikada Louie Barry attı.

ASTON VİLLA'NIN ANTRENMAN TESİSLERİ, KORONAVİRÜS NEDENİYLE KAPATILMIŞTI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, oyuncular ve teknik ekipte artan Kovid-19 vakaları nedeniyle antrenman tesislerini kapattığını duyurmuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, hafta başında yapılan rutin Kovid-19 testlerinde birkaç oyuncu ve teknik ekibin sonucunun pozitif çıkmasının ardından ikinci kez test yapıldığı ve yeni birçok vakanın ortaya çıktığı belirtilmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: 9-10 Aralık bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı ve saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı'dan yeni açıklama
SON DAKİKA HABER | Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için tarihi açıkladı! O eğitim kurumları 11 Ocak'ta açılıyor...
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! O illerimizde yoğun kar yağışı görülecek
İçişleri Bakanlığından son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman bitiyor, marketler ve fırınlar açık mı?
WhatsApp sözleşmesi nedir ve nasıl iptal edilir? Şubat 2021 WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesi maddeleri neler, kabul etmek zorunlu mu?
Emekli Ocak zammı belli oldu! En düşük ve en yüksek SSK, BAĞKUR, memur emekli maaşları ne kadar?
Son dakika haberi: Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıkladı!: 50 milyon doz daha koronavirüs aşısı...
SON DAKİKA: Yasaklar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Son dakika haberler: Yasaklar ne zaman bitecek? 9-10 Ocak 2021 Hafta sonu yasak var mı, Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte Türkiye'de 8 Ocak koronavirüs vaka sayısı tablosunda son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Liverpool, FA Kupası 3. turunda sahaya 23 yaş altı takımıyla çıkan Aston Villa'yı 4-1 yendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA