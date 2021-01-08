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: Dünya yıldızı Fenerbahçe'de! Arsenal ile de anlaşıldı işte transferin detayları...

gelişmesi... Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen 'in Fenerbahçe'ye transferi artık imzaya kaldı. A Spor ekranlarında geçen son dakika bilgisine göre Mesut Özil'in transferi kesinleşti. Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin Mesut Özil'in kulübü Arsenal ile de anlaştığını resmi imzaların birkaç gün içinde atılacağını müjdeledi. Ayrıca gece saatlarinde beIN Sports da bu transferin bittiğini duyurdu. Mesut Özil, Fenerbahçe'den ne kadar ücret alacak? İşte transferin detayları...

Giriş Tarihi: 8.1.2021 09:04 Son Güncelleme: 8.1.2021 09:07 ABONE OL
Son dakika: Dünya yıldızı Mesut Özil Fenerbahçe'de! Arsenal ile de anlaşıldı işte transferin detayları...

'in Fenerbahçe transferi dış basında da büyük yankı uyandırdı. Bu transferle ilgili haberleri peş peşe geliyor. Fenerbahçe daha önce Mesut Özil ile 3.5 yıllığına anlaşmış oyuncunun ailesiyle birlikte kalacağı ev bile belli olmuştu. Fenerbahçe dün gece Arsenal ile de anlaşma sağladı ve bu transfer artık imza aşamasına kaldı. Öte yandan The Sun, Mirror gibi prestijli gazeteler de Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini manşetlerine taşıdı.

SON DAKİKA HABERİ: MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE TRANSFERİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR!

Son dakika: Dünya yıldızı Mesut Özil Fenerbahçe'de! Arsenal ile de anlaşıldı işte transferin detayları...

Bu noktadan sonra artık transferi için resmi açıklama bekleniyor. Cumartesi günü kulübün bu transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, transferin bittiğini müjdelerken oyuncunun ne kadar ücret alacağı da belli oldu.

Son dakika: Dünya yıldızı Mesut Özil Fenerbahçe'de! Arsenal ile de anlaşıldı işte transferin detayları...

MESUT ÖZİL NE KADAR KAZANACAK?

Fenerbahçe ile arasındaki anlaşma 3.5 yıllık olacak. Başarılı oyuncu Fenerbahçe'den 3 milyon € yıllık ücret alacak. İlk 6 ay Arsenal ile Fenerbahçe arasındaki maaş farkını İngiliz kulüp ödeyecek.

Son dakika: Dünya yıldızı Mesut Özil Fenerbahçe'de! Arsenal ile de anlaşıldı işte transferin detayları...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFTAN SONRA IRKÇILIĞA UĞRADI

Almanya futbolu için de son derece önemli isimlerden biri olan , Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraftan sonra Almanya'da ırkçı saldırılara uğradı. Milli takımda dışlanan Mesut Özil, kısa süre sonra 'Kazandığımda Alman, kaybettiğimizde göçmendim.' diyerek milli takımı bıraktığını açıkladı.

Son dakika: Dünya yıldızı Mesut Özil Fenerbahçe'de! Arsenal ile de anlaşıldı işte transferin detayları...

SON DAKİKA! Mesut Özil Fenerbahçe'de! Arsenal İle Anlaşıldı / Ahmet Selim Kul Tüm Detayları Açıkladı

Mesut Özil, Fenerbahçe'de 10 numaralı formaya talip oldu fakat hali hazırda 10 numaralı formayı Samatta giyiyor. TFF kurallarına göre devre arası forma değişimi söz konusu değil.
Son dakika: Dünya yıldızı Mesut Özil Fenerbahçe'de! Arsenal ile de anlaşıldı işte transferin detayları...

Mirror Gazetesi, Mesut'un Arsenal'de yaşadığı kabusa son vererek Fenerbahçe ile anlaştığını belirtti. Gazete ayrıca transferde Fenerbahçe'nin tek olmadığını ve ABD Ligi takımlarından DC United'ın da yıldız futbolcuyu istediğini yazdı. Hollanda'da çıkan De Telegraaf ise 'in Fenerbahçe ile anlaşarak 7.5 yıllık Arsenal macerasını sonlandırdığını vurguladı.

Son dakika: Dünya yıldızı Mesut Özil Fenerbahçe'de! Arsenal ile de anlaşıldı işte transferin detayları...

MESUT ÖZİL İMZA İÇİN GÜN SAYIYOR

Ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş hazırlıklarına başlayan , İngiliz kulübü ile bağlarını koparır koparmaz İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Mesut'un sarı-lacivertlilerde giyeceği forma numarası da 19 olacak.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini Cumartesi günü resmi internet sitesi üzerinden açıklaması bekleniyor...

Son dakika: Dünya yıldızı Mesut Özil Fenerbahçe'de! Arsenal ile de anlaşıldı işte transferin detayları...

'in Exxen-Acun Ilıcalı sponsorluğunda F.Bahçe'ye transfer olacağını duyuran SABAH SPOR, yıldız futbolcunun gelişi ile ilgili tüm detayları da paylaşıyor. Mesut Özil şu anda Londra'da ve ailesi ile birlikte İstanbul'a dönüş hazırlıkları yapıyor. Bu sırada avukatları ve menajerleri de Arsenal kulübü ile son görüşmeleri gerçekleştiriyor. Mesut Özil'in bugün İngiliz kulübü ile ilişiğini kesebileceği gelen bilgiler arasında.

Son dakika: Dünya yıldızı Mesut Özil Fenerbahçe'de! Arsenal ile de anlaşıldı işte transferin detayları...

SEZON BAŞINA 3 MİLYON EURO

Yıldız futbolcunun bunun ardından İstanbul'a geleceği ve kendisini 3.5 yıllığına sarı-lacivertli kulübe bağlayan imzayı atacağı bildirildi. Mesut için özel bir imza töreni düzenlenecek. F.Bahçe'den yılda 3 milyon Euro alacak olan tecrübeli oyuncunun yarın geleceğine dair iddialar da var ancak henüz kesinleşmiş değil. Özil'in giyeceği forma numarası da şimdiden çok tartışılıyor. Forma numarasının 67 olacağı iddia edilse de yıldız futbolcunun Kanarya'da 19 numaralı formayı giyme ihtimali hayli yüksek…

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Son dakika: Dünya yıldızı Mesut Özil Fenerbahçe'de! Arsenal ile de anlaşıldı işte transferin detayları...
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