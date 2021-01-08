Mesut Özil'in Fenerbahçe transferi dış basında da büyük yankı uyandırdı. Bu transferle ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. Fenerbahçe daha önce Mesut Özil ile 3.5 yıllığına anlaşmış oyuncunun ailesiyle birlikte kalacağı ev bile belli olmuştu. Fenerbahçe dün gece Arsenal ile de anlaşma sağladı ve bu transfer artık imza aşamasına kaldı. Öte yandan The Sun, Mirror gibi prestijli gazeteler de Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini manşetlerine taşıdı.
SON DAKİKA HABERİ: MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE TRANSFERİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR!
Bu noktadan sonra artık Mesut Özil transferi için resmi açıklama bekleniyor. Cumartesi günü kulübün bu transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, transferin bittiğini müjdelerken oyuncunun ne kadar ücret alacağı da belli oldu.
MESUT ÖZİL NE KADAR KAZANACAK?
Fenerbahçe ile Mesut Özil arasındaki anlaşma 3.5 yıllık olacak. Başarılı oyuncu Fenerbahçe'den 3 milyon € yıllık ücret alacak. İlk 6 ay Arsenal ile Fenerbahçe arasındaki maaş farkını İngiliz kulüp ödeyecek.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFTAN SONRA IRKÇILIĞA UĞRADI
Almanya futbolu için de son derece önemli isimlerden biri olan Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraftan sonra Almanya'da ırkçı saldırılara uğradı. Milli takımda dışlanan Mesut Özil, kısa süre sonra 'Kazandığımda Alman, kaybettiğimizde göçmendim.' diyerek milli takımı bıraktığını açıkladı.
SON DAKİKA! Mesut Özil Fenerbahçe'de! Arsenal İle Anlaşıldı / Ahmet Selim Kul Tüm Detayları Açıkladı
Mirror Gazetesi, Mesut'un Arsenal'de yaşadığı kabusa son vererek Fenerbahçe ile anlaştığını belirtti. Gazete ayrıca transferde Fenerbahçe'nin tek olmadığını ve ABD Ligi takımlarından DC United'ın da yıldız futbolcuyu istediğini yazdı. Hollanda'da çıkan De Telegraaf ise Mesut Özil'in Fenerbahçe ile anlaşarak 7.5 yıllık Arsenal macerasını sonlandırdığını vurguladı.
MESUT ÖZİL İMZA İÇİN GÜN SAYIYOR
Ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş hazırlıklarına başlayan Mesut Özil, İngiliz kulübü ile bağlarını koparır koparmaz İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Mesut'un sarı-lacivertlilerde giyeceği forma numarası da 19 olacak.
Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini Cumartesi günü resmi internet sitesi üzerinden açıklaması bekleniyor...
Mesut Özil'in Exxen-Acun Ilıcalı sponsorluğunda F.Bahçe'ye transfer olacağını duyuran SABAH SPOR, yıldız futbolcunun gelişi ile ilgili tüm detayları da paylaşıyor. Mesut Özil şu anda Londra'da ve ailesi ile birlikte İstanbul'a dönüş hazırlıkları yapıyor. Bu sırada avukatları ve menajerleri de Arsenal kulübü ile son görüşmeleri gerçekleştiriyor. Mesut Özil'in bugün İngiliz kulübü ile ilişiğini kesebileceği gelen bilgiler arasında.
SEZON BAŞINA 3 MİLYON EURO
Yıldız futbolcunun bunun ardından İstanbul'a geleceği ve kendisini 3.5 yıllığına sarı-lacivertli kulübe bağlayan imzayı atacağı bildirildi. Mesut için özel bir imza töreni düzenlenecek. F.Bahçe'den yılda 3 milyon Euro alacak olan tecrübeli oyuncunun yarın geleceğine dair iddialar da var ancak henüz kesinleşmiş değil. Özil'in giyeceği forma numarası da şimdiden çok tartışılıyor. Forma numarasının 67 olacağı iddia edilse de yıldız futbolcunun Kanarya'da 19 numaralı formayı giyme ihtimali hayli yüksek…